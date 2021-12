“Ella sí pasa”, Mara Patricia Castañeda narra cómo consiguió la exclusiva con Vicente Fernández Jr.

Luego de estar hospitalizado en Jalisco, Vicente Fernández conocido como “El Charro de Huentitán” falleció el pasado domingo 12 de diciembre alrededor de las 6:15 horas.

La lamentable noticia se dio a conocer a través de la cuenta oficial de Instagram del cantante, donde se actualizaba información sobre su estado de salud.

Tras darse a conocer la muerte de uno de los últimos ídolos de la música regional mexicana, el mundo del espectáculo se vistió de luto. Desde las primeras horas del pasado 13 de diciembre (un día después de su muerte) las muestras de cariño de la gente llegaron a la Arena VFG dentro del rancho Los Tres Potrillos.

En exclusiva

Tras el acontecimiento un hecho ha generado polémica. Ahora se ha generado un nuevo tema de conversación que involucra a Mara Patricia Castañeda, quien se ha posicionado en el ojo del huracán luego de que consiguió tener la exclusiva en el funeral de Vicente Fernández.

Luego de que se diera a conocer que Castañeda fue la única a la que dejaron pasar, algunas presentadoras como Annette Cuburu aseguraron que Castañeda tuvo la facilidad de acceder debido a que es exesposa de Vicente Fernández Jr.

Tras la lluvia de críticas hacia su persona, Castañeda, quien trabaja en Televisa, respondió y aseguró que para ella no fue sencillo acceder. Reveló que fue un trabajo muy rudo y de mucho tiempo, y agradeció a la familia Fernández porque la dejaron pasar; sin embargo, destacó que ella hizo un arduo esfuerzo para conseguir esta exclusiva.

“De este tipo de comentarios me enteré mucho después y la verdad es que no sabía qué facilidades iba a haber (…) La verdad es que yo no les hablé para que me ayudaran. Cuando paso la reja vi que Vicente se subió y estaba diciendo algo de qué no iban abrir, entonces fue ahí cuando me aferré y me acerqué para escuchar que estaba diciendo, en eso la policía me dio un golpe en el pecho porque ya lo saben, ahí son golpes y como caiga, y casualmente volteó Vicente en ese momento y entre todos los reporteros presentes dijo “ella si pasa”. Los dos estábamos ahí, él con su dolor y yo con el trabajo, fue entonces que me dejaron pasar, pasó el camarógrafo y la policía cerró la puerta”, narró Castañeda.

Sobre las presuntas facilidades que recibió por ser exesposa del famoso, Mara aseguró que “cuando termina una relación, se puede quedar bien con la familia o puede no quedar bien, pero a nadie le consta nada”.

Mara Patricia Castañeda estuvo casada con Vicente Fernández Jr. por ocho años.

