Zoraida Gómez blanco de críticas por polémica foto con Vicente Fernández

El 12 de diciembre se dio a conocer la triste noticia de la muerte de Vicente Fernández, por lo que varias celebridades le rindieron homenajes en sus redes, entre ellas Zoraida Gómez.

La actriz lamentó el deceso del cantante mexicano y compartió una polémica junto él cuando ella era una niña, provocando varias críticas.

“Tu me diste mi primer beso, siempre me acordaré de ti, gran artista y gran ser humano”, redactó en la foto donde él le daba un eso en la boca.

La protagonista de Like es una de las actrices que ha tenido una sólida carrera y se ha destacado por sus distintas participaciones en la televisión, la hermana de Eleazar Gómez siempre se ha mantenido bajo un perfil bajo cuando se trata de polémicas.

Por el contrario, a principios del año él se volvió tendencia en diversas redes sociales cuando fue acusado de “acoso sexual”, luego de que se compartiera un video en el que supuestamente aparece tocando el pecho a una joven.

Vicente Fernández ofreció una entrevista para Mara Patricia Castañeda en donde dejó en claro que jamás fue su intención y ofreció sus disculpas públicas, además señaló que no recuerda como sucedió, debido a toda a gente que asistía.

Tras la viralización del video, “El Charro de Huentitán” habló sobre el escándalo al que más tarde se sumaron otras mujeres que aseguraron también haber sido acosadas en su tiempo por el intérprete.

Tal fue el caso de Lupita Castro quién en su momento acusó al patriarca de la dinastía Fernández de también acosarla cuando tenía 17 años y de supuestamente haberla violentado sexualmente.

“#VicenteFernández a mí me acosó por mucho tiempo, pero me hizo algo más, más grave que eso. Mi nombre es Lupita Castro, soy cantante. No me quiero aprovechar de lo que está pasando ahora”, aseveró en un video difundido a través de redes sociales.