Conmoción en Haití por la masacre de más de 70 personas

La masacre perpetrada la madrugada del pasado jueves por el grupo armado Gran Grif en Pont Sondé, a unos 100 kilómetros de Puerto Príncipe, dejó más de 70 muertos, entre ellos mujeres, niños y ancianos, y ha conmocionado al deprimido Haití, sumido desde hace años en una crisis que no hace más que agravarse.

El balance de la masacre en Pont Sondé, en la comuna de Saint-Marc, en Artibonite, podría aumentar con las horas, debido a que todavía se oyen disparos esporádicos en la zona, a la que no se puede acceder por la violencia.

Varias casas y vehículos fueron incendiados, obligando a los supervivientes a refugiarse en otros lugares o en la plaza pública de Saint-Marc tras caminar horas y cruzarse con los cadáveres en el camino.

El primer ministro, Garry Conille, visitó este sábado en el hospital Saint Nicolas de Saint Marc a las víctimas, donde se solidarizó con las familias y expresó su más profunda indignación por estos actos, que calificó de inhumanos.

Durante su visita, el jefe de Gobierno reiteró “el pleno compromiso” de su gobierno de trabajar “sin descanso” para restablecer la seguridad y la autoridad del Estado y proteger a todos los ciudadanos.

Protests greeted #Haiti‘s PM @ConilleGarry when he visited the hospital in St Marc earlier today in response to the massacre in Pont-Sondé. The crowd began chanting: “We are tired! We are tired!” referring to the government’s inability to break the stranglehold of gangs.… pic.twitter.com/DSRHgokqBt

— HaitiInfoProj (@HaitiInfoProj) October 6, 2024