Padres trataron de curar la desnutrición de su hijo con ajo y murió

La tragedia de Abiyah Yasharahyalah, un niño de 4 años, conmocionó a la comunidad de Birmingham, Inglaterra. El menor falleció a causa de una severa desnutrición provocada por el cambio radical en su alimentación, según se expuso hace pocos días en el Tribunal de la Corona de Coventry. Sus padres, Tai y Naiyahmi Yasharahyalah, enfrentan acusaciones graves por presuntamente causar la muerte de su hijo y ocultarla durante dos años.

La familia vivía en Birmingham y, en los meses previos a la muerte de Abiyah, adoptó una dieta vegana estricta, eliminando todos los alimentos procesados de su hogar. Según las investigaciones, esta dieta provocó que los suministros de comida disminuyeran drásticamente, lo que impactó gravemente la salud de Abiyah, quien ya presentaba signos de desnutrición y varias condiciones médicas asociadas.

Intento de Reanimación con Ajo y Jengibre

El cuerpo de Abiyah fue encontrado enterrado en el jardín de su casa en 2022, dos años después de su fallecimiento. La investigación reveló que, tras descubrir que su hijo había perdido la vida, sus padres intentaron reanimarlo con un ritual basado en jengibre crudo y ajo, manteniendo su cuerpo en la cama durante ocho días. Los fiscales afirmaron que Abiyah sufrió de raquitismo, anemia, y otras deformidades relacionadas con la malnutrición.

Tai Yasharahyalah, 42, & Naiyahmi Yasharahyalah, 43, of #Handsworth #Birmingham, have been charged with wilful neglect, child cruelty, causing/allowing the death of a child & perverting justice after their 4-year-old son Abiyah’s body was found buried in their garden

