Fiestas explícitas de Sean Combs llegan a popular videojuego para niños

El juicio contra el empresario y productor musical Sean Combs, conocido como P. Diddy, está programado para comenzar este jueves 10 de octubre.

Según se reveló, el rapero, quien ha permanecido detenido en Nueva York durante casi un mes, enfrenta cargos de agresión sexual y extorsión.

Sus abogados han solicitado su liberación bajo fianza por tercera vez esta semana, argumentando que la evidencia presentada es insuficiente.

El juez Andrew Carter ha vuelto a rechazar la petición, por lo que Combs continuará bajo custodia. Mientras tanto él se ha declarado no culpable.

Por otro lado, Tony Buzbee, el abogado que representa a más de 120 presuntas víctimas, señala que varias personalidades famosas estarían realizando pagos en secreto para evitar ser citadas en las demandas relacionadas con el caso.

Se ha especulado sobre la posible implicación de figuras como Jay-Z, Beyoncé y Kim Kardashian, quienes supuestamente podrían haber participado en actividades ilícitas relacionadas con “Diddy”.

Además, circulan rumores que señalan que Oprah Winfrey habría adquirido un controvertido video en el que Justin Bieber supuestamente es víctima de maltrato.

FBI: Oprah Purchased "Sickening" Diddy Tape of Underage Justin Bieber Being Raped

