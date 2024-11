Federer dedica una emotiva carta a Nadal antes de su despedida del tenis

El tenis no solo nos regala momentos inolvidables en la cancha, sino también historias que trascienden las rivalidades deportivas. Este es el caso de Roger Federer y Rafael Nadal, dos de los mayores exponentes del deporte que, a lo largo de sus carreras, transformaron la competencia en una hermandad. En una conmovedora carta, Federer dedicó unas palabras a Nadal antes de que este inicie su despedida del tenis en Málaga, durante las finales de la Copa Davis con España.

La publicación, realizada en redes sociales, capturó la atención del mundo del deporte, no solo por el contenido emotivo sino también por la muestra de admiración y respeto mutuo que caracteriza la relación entre ambos tenistas. Desde su primer enfrentamiento en Miami 2004 hasta los últimos años compartidos en el circuito, Federer repasó momentos clave de su trayectoria junto a Nadal, dejando entrever lo profunda que es su conexión fuera de la cancha.

Vamos, @RafaelNadal!

As you get ready to graduate from tennis, I’ve got a few things to share before I maybe get emotional.

Let’s start with the obvious: you beat me—a lot. More than I managed to beat you. You challenged me in ways no one else could. On clay, it felt like I…

— Roger Federer (@rogerfederer) November 19, 2024