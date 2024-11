Nueva York a migrantes: No teman ir a la escuela ni a la Policía

La Alcaldía de Nueva York ha pedido a las decenas de miles de migrantes en situación irregular que no tengan miedo de mandar a sus hijos a la escuela ni de acudir a la Policía, ante la promesa de deportaciones masivas de la próxima administración de Donald Trump, porque la ciudad seguirá siendo “un refugio seguro”, dijo a EFE el comisionado de Inmigración, Manuel Castro.

Castro indicó que en sus encuentros con los inmigrantes éstos le expresan continuamente “temor y ansiedad por lo que pueda venir”, en particular de los padres, de que los separen de sus hijos nacidos en EE.UU.

Ser separados de sus hijos “es una de las preocupaciones principales”, comentó Castro. La preocupación es resultado de la política “tolerancia cero” que puso en marcha el presidente electo Donald Trump durante su primer mandato (2017-2021), en que arrancaban a los niños de sus padres al llegar a la frontera como una forma extrema de disuasión para quienes querían emigrar a EE.UU. sin permiso.

Se estima que a al menos 2 mil 600 menores separaron de sus familias: “No saben si tienen que enviar a los niños a la escuela o esconderse. Es lo que sucede en estos tiempos difíciles”, comentó sobre sus encuentros habituales con inmigrantes.

Recientemente, en una escuela de Manhattan que preparaba un viaje escolar, varios niños latinos tuvieron un ataque de ansiedad al ver los autobuses que los debían transportar de excursión, al creer que eran autobuses para deportarlos, según explicó a EFE uno de los organizadores del viaje.

“Han escuchado muchas cosas en las noticias, en las redes sociales, pero les digo que no entren en pánico, que lo mejor es prepararse, que tengan un plan porque no queremos que las familias se separen”, que busquen ayuda de un abogado o con la oficina de asuntos de inmigración qué Castro dirige, aunque acto seguido reconoce que tienen “mucha demanda” de ese servicio.

🔵New York’s mayor says even after Donald Trump won the election, illegal immigrants who committed crimes can stay.

🔵El alcalde de Nueva York dice que incluso después de que Donald Trump ganó las elecciones, los inmigrantes ilegales que cometieron delitos pueden quedarse. pic.twitter.com/cj4EcDhBTc

— EL PATRIOTA 1776 (@elpat1776) November 11, 2024