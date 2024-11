Así fue el momento exacto en que hombre “resucitó” poco antes de ser incinerado

Rohitash Kumar, un hombre de 25 años originario de la India, despertó en su propia pira funeraria momentos antes de ser incinerado, tras haber sido declarado muerto por error. El incidente ocurrió después de que los médicos no realizaran una autopsia para confirmar su muerte, a pesar de que había sido llevado al hospital en estado crítico.

De acuerdo con la agencia de noticias internacionales, Rohitash, quien tenía dificultades para hablar y escuchar, fue trasladado de emergencia al hospital en Jhunjhunu, en el estado occidental de Rajasthan, el 21 de noviembre, después de sufrir un ataque epiléptico.

Los médicos, al observar su condición, lo declararon muerto, ya que su frecuencia cardíaca no se registraba en el electrocardiograma. Sin embargo, tras practicarle reanimación cardiopulmonar (RCP), la situación cambió y se detectaron signos vitales, lo que alertó a los profesionales de salud.

A pesar de ello, los médicos no procedieron a realizar una autopsia para confirmar la causa de su muerte. En lugar de eso, su cuerpo fue enviado directamente a la morgue y posteriormente al crematorio, bajo la creencia religiosa hindú de sus familiares. Sin embargo, justo antes de que su cuerpo fuera incinerado, Rohitash despertó, lo que sorprendió a los presentes, quienes notaron que se movía.

Un testigo comentó al medio ETV Bharat: “Todos estábamos en estado de shock. Lo declararon muerto, pero allí estaba, respirando y con vida”.

Por otro lado, el Times of India reportó que una investigación reveló que los médicos habían declarado la muerte de Rohitash debido a insuficiencia respiratoria, causada por la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).

Según el director médico del hospital del distrito de Jhunjhunu, D. Singh, el informe post mortem fue preparado sin realizar una autopsia, lo que permitió que el cuerpo fuera enviado al crematorio. Ramavatar Meena, recaudador de Jhunjhunu, confirmó al Times of India que la autopsia solo se hizo “en el escritorio”, es decir, se trató solo de un trámite administrativo.

The faux pas was exposed when the man showed signs of life on his funeral pyre just before the cremation, around three hours later in the evening.

— Freya Isabel (@isabel_fre7932) November 23, 2024