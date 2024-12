Este sería el verdadero motivo del divorcio entre Daddy Yankee y Mireddys González

Daddy Yankee, conocido como el “Big Boss” del reguetón, confirmó su separación de Mireddys González, con quien compartió más de 20 años de matrimonio. A pesar de ser una de las parejas más admiradas en la industria del espectáculo, los rumores de una posible crisis venían circulando desde mediados de 2023. En aquel entonces, la hija del cantante, Jessaelys, publicó un mensaje en redes sociales que reflejaba tristeza, intensificando las especulaciones.

El intérprete de éxitos como “Gasolina” y “Con Calma” rompió el silencio con un comunicado oficial, donde señaló que fue Mireddys quien solicitó el divorcio. “Con el corazón lleno de respeto y honestidad, quiero compartir una noticia importante sobre mi vida personal”, expresó el cantante, pidiendo respeto y privacidad durante este difícil momento para él y su familia. Además, aclaró que no haría más comentarios al respecto, enfocándose en aceptar y seguir adelante.

Daddy Yankee announces divorce from wife Mireddys González after 20 years of marriage. pic.twitter.com/f1cbcKotms

— Pop Base (@PopBase) December 3, 2024