Sala rechaza acción de la defensa de Zamora

La Sala Segunda de Apelaciones rechazó este lunes 9 de diciembre la actividad procesal defectuosa interpuesta por la defensa del periodista, José Rubén Zamora, con la que se pretendía que fuera modificada la resolución a través de la cual le fueron revocadas las medidas sustitutivas que se le habían otorgado.

La abogada del comunicador, Jovita Tzul, indicó que esta acción es meramente de trámite y que la libertad de Zamora está en manos de la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia.

La mencionada acción fue planteada por el equipo legal del periodista el pasado 15 de noviembre, luego que los magistrados de la referida sala conocieron un recurso de apelación que presentó el Ministerio Público (MP) y lo admitieron, por lo que ordenaron que Zamora, quien recobró su libertad hace poco más de un mes, sea regresado a guardar prisión preventiva.

La decisión de la sala segunda de Apelaciones fue emitida por tres jueces suplentes debido a que los titulares iniciaron su periodo de vacaciones en el momento en el que se dio esta situación.

Los abogados plantearon en su momento la acción en la que argumentaron que el comunicador ha dado cumplimiento a las medidas que le otorgó en octubre pasado el Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, que incluyen el arresto domiciliario y arraigo, así como presentarse periódicamente para plasmar su huella en el registro del MP.

Por ello, manifestaron que no existen condiciones para que debiera resolverse que sea privado de su libertad públicamente, ya que no se tiene riesgos contra la averiguación penal ni peligro de fuga.

Zamora advirtió intentos para regresarlo tras las rejas

Zamora Marroquín en 2021, por medio de El Periódico, denunció que el Gobierno de Alejandro Giammattei, había realizado negocios anómalos en la adquisición de las vacunas empleadas para combatir la covid-19 y también publicó más de una decena de reportajes sobre corrupción del círculo que rodeaba al entonces presidente.

A finales de octubre pasado, el comunicador de 68 años dijo en su residencia que no descartaba que buscarían regresarlo a prisión de nuevo: “Pueden tener la tranquilidad de que no me iré del país, aquí los estaré esperando”, declaró en aquella oportunidad.

Entre 2022 y 2024, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció que el proceso penal contra el periodista estuvo marcado por anomalías como no permitirle presentar pruebas de descargo o la persecución penal contra sus abogados defensores.

Durante su estadía en prisión, Zamora Marroquín fue visitado por representantes del Gobierno de Estados Unidos y organizaciones de derechos humanos.

En los últimos cuatro años, al menos 65 personas entre periodistas, jueces, activistas y fiscales, tuvieron que salir exiliados de Guatemala denunciado que existía una persecución política en su contra por su labor.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7