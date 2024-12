Edwin Luna revela haber sido diagnosticado con un trastorno mental

El cantante Edwin Luna, líder de La Trakalosa de Monterrey, sorprendió a sus seguidores al revelar públicamente que fue diagnosticado con Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH). Luna compartió que comenzó a notar dificultades en su memoria y concentración, lo que afectaba tanto su vida personal como profesional. Tras consultar a un especialista, recibió el diagnóstico y comenzó un tratamiento que ha mejorado significativamente su enfoque y bienestar.

Luna destacó cómo la medicación le permitió retomar la composición musical, logrando escribir una canción en solo 10 minutos, lo que consideró un gran logro. Este diagnóstico no solo ha sido un alivio para él, sino que también ha abierto un espacio para hablar sobre la importancia de la salud mental en la industria del entretenimiento.

“Me fui a diagnosticar porque me empecé a dar cuenta que las cosas se me olvidaban. Dejaba de poner atención. La gente me hablaba y no estaba escuchando lo que me decían”, dijo el cantante.