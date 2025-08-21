Previa de la fecha 6 del Torneo Apertura 2025

Este viernes dará inicio la sexta fecha del Torneo Apertura 2025 de la Liga Guate Banrural con el duelo entre el campeón Antigua y el Deportivo Mixco, club que busca su quinta victoria y de esta forma asegurar una semana más el liderato del campeonato nacional mayor del futbol guatemalteco.
Antigua, que viene de perder ante Aurora en la fecha pasada, es local ante Mixco, del técnico nacional Fabricio Benítez. Este duelo se jugará en el estadio Pensativo de la Antigua Guatemala con arbitraje de Bryan López, a partir de las 19:00 horas. Un triunfo mixqueño le asegurará una semana más la primera posición. Un empate o derrota por parte de los de Benítez, peligrará esa posición de privilegio.
Partido de la jornada
El sábado 23 de agosto habrá dos partidos, uno de ellos será el duelo de la jornada por su historia y su actualidad: Municipal recibe a las 18:00 horas en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol a Xelajú, del técnico nacional Amarini Villatoro. Este compromiso será dirigido en tema arbitral por Stib Morales.
El otro duelo será Guastatoya-Mictlán a las 16:00 horas en el estadio David Cordón Hichos de Guastatoya, El Progreso. El árbitro será Diego Ojer.
Los "Rojos" son uno de los dos invictos que quedan en el Torneo. Y buscan que sus 4 puntos sobre Xelajú se incrementen a 7; por su parte, los "Chivos" querrán ganar en El Trébol y hacer que la distancia con el "Mimado de la Afición" sea solo de un punto.
El equipo de Mario Acevedo puede, por combinación de resultados, ser el nuevo líder. Primero Antigua debe ganarle a Mixco y los "Rojos" a los quetzaltecos para saborear las mieles del liderato de la competencia.
Tres partidos dominicales
Aurora-Cobán Imperial a las 11:00 horas en el estadio Guillermo Slowing de Amatitlán con arbitraje de Cristhofer Corado
Achuapa-Comunicaciones a las 14:00 horas en el estadio Winston Pineda Gudiel con arbitraje de Julio Luna
Marquense-Malacateco a las 19:00 horas en el estadio Marquesa de la Ensenada con arbitraje de Sergio Reyna
El atractivo dominical será el regreso de Sebastián Bini a la Liga Nacional, aunque lo hará desde el graderío, siempre y cuando Cobán Imperial logre la inscripción de su nuevo técnico. Bini llega acompañado de sus asistente Mauro De Giobbi.