¿Sebastián Bini nuevo director técnico de Cobán Imperial?

El extécnico argentino de Municipal, Sebastián Bini, se convierte en el nuevo entrenador de Cobán Imperial, institución a la que vuelve tras su paso en la campaña 2021-2022.
Las últimas horas en Cobán Imperial no han sido las mejores y su junta directiva decidió en apenas cinco fechas hacer variantes importantes en su plantel. Primero fue la salida de tres futbolistas mexicanos: Jesús Castillo, Juda Ramírez y Alfonso Tamay. Posteriormente se hace de los servicios del costarricense Anthony López y del argentino Matías Rotondi.
Si eso fuese poco, Cobán Imperial también hizo recorte en su banca, despidiendo en apenas cinco fechas disputadas a su técnico de un gran recorrido mundial, el mexicano José Luis Trejo. Y próximamente, los cobaneros confirmarán a Sebastián Bini como el nuevo entrenador del "Príncipe Azul".
Esta será la segunda vez en que el técnico sudamericano tome el mando de Cobán Imperial. Su primera participación con el "Príncipe Azul" fue de septiembre de 2021 (Apertura 2021) hasta mayo de 2022 (Clausura 2022).
En total, Bini dirigió un total de 37 partidos. En el Apertura 2021, Sebastián Bini no pudo acceder a la fase final, situación que sí logró en el Clausura 2022 donde quedó eliminado por Deportivo Malacateco tras un doble empate a cero goles. El criterio en esa serie fue la mejor posición en la tabla de clasificación.
Bini llega con inhabilitación
Sebastián Bini llega a Cobán Imperial tras un segundo paso por Municipal, donde debió salir por la puerta de atrás.
Primero porque perdió con los "Rojos" la final del Clausura 2025 en mayo pasado ante Antigua G. F. C. Además, en ese duelo, agredió físicamente a un integrante del cuerpo técnico "Panza Verde", situación que le acarreó una inhabilitación.
De aquel suceso, el Órgano Disciplinario de la Liga Nacional le impuso una sanción de seis meses de inhabilitación de toda actividad relacionada al futbol, pero tras una apelación por Municipal, la misma fue reducida a cuatro partidos.
De momento, Sebastián Bini no ha cumplido ningún partido ya que se encontraba sin equipo. Esto quiere decir que el estratega argentino deberá dirigir a Cobán Imperial durante cuatro fechas desde el graderío.
Si Sebastián Bini queda inscrito para la sexta fecha del Apertura 2025, no podrá dirigir desde el banquillo estos duelos:
- Aurora-Cobán Imperial, fecha 6 (domingo, 24 de agosto)
- Cobán Imperial-Antigua, fecha 7 (domingo, 31 de agosto)
- Malacateco-Cobán Imperial, fecha 9 (viernes, 12 de septiembre)
- Cobán Imperial-Xelajú, fecha 10 (martes, 16 de septiembre)
Sería hasta la jornada 11, la cual está programada para el fin de semana del sábado 20 y domingo 21 de septiembre cuando Sebastián Bini pueda sentarse en el banquillo cobanero.
La jornada 8 programada para el miércoles 3 de septiembre, Cobán Imperial debe recibir a Comunicaciones, pero por actividad de Selección Nacional (eliminatoria mundialista), ese duelo será reprogramado.
Recorrido de Sebastián Bini
Después de su etapa de jugador, Sebastián Bini comenzó como asistente técnico en Municipal, donde más adelante llegaría al banquillo rojo para firmar su primera etapa con el edil entre 2019 y 2021.
Posteriormente pasó a Cobán Imperial, para luego irse a Club Deportivo Águila de El Salvador. Ya en el 2023, Bini regresa a Municipal donde sale en mayo de 2025.
A partir de agosto de 2025, Sebastián Bini es de nuevo el entrenador de Cobán Imperial donde busca escribir su mejor historia.