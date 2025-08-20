Cobán Imperial destituye al técnico mexicano José Luis Trejo

La noticia que se manejaba como un fuerte rumor en los últimos días finalmente se confirmó: José Luis Trejo dejó de ser el director técnico de Cobán Imperial. La destitución se hizo oficial este miércoles, junto con la salida de su asistente, Gustavo Cruz. La decisión fue tomada tras el mal arranque del conjunto cobanero en el Torneo Apertura 2025, donde los resultados no acompañaron al proyecto deportivo del estratega mexicano.
El desempeño de los "Príncipes Azules" ha estado lejos de las expectativas. Tras cinco jornadas disputadas, el club se ubica en la décima posición con apenas cuatro puntos de quince posibles, fruto de una victoria, un empate y tres derrotas. Este bajo rendimiento los coloca en la parte baja de la clasificación, solo por encima de Mictlán y Guastatoya, los únicos equipos que aún no conocen la victoria en el campeonato.
Cobán Imperial ya trabaja en el reemplazo de Trejo
Trejo se convirtió en el segundo entrenador cesado en el torneo, ya que en la misma jornada Guastatoya decidió prescindir de los servicios del uruguayo Ariel Sena por su escasa cosecha de puntos. A ello se suma la salida semanas atrás de Hernán Medford de Marquense, aunque en su caso fue por aceptar una nueva oportunidad en su país con el Club Sport Herediano. Estos cambios reflejan la alta presión y exigencia que caracteriza al fútbol guatemalteco en sus primeras fechas.
Por ahora, la directiva de Cobán Imperial no ha anunciado quién tomará las riendas del equipo. En redes sociales circulan algunos nombres como posibles reemplazantes, pero la decisión final se mantiene en manos de los dirigentes. Mientras tanto, el club ya había intentado reforzar su plantilla con la incorporación de jugadores como Matías Rotondi y Anthony López, con la esperanza de revertir la crisis de resultados y devolver la confianza a la afición cobanera.