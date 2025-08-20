 Guastatoya anuncia la destitución de Ariel Sena
Deportes

Guastatoya anuncia la destitución de Ariel Sena

El técnico uruguayo fue destituido tras un pobre inicio: solo 1 punto de 15 posibles en cinco jornadas, dejando a Guastatoya último en la tabla y con el peor rendimiento del Apertura 2025

Guastatoya anuncia la destitución de Ariel Sena - CD Guastatoya
Guastatoya anuncia la destitución de Ariel Sena / FOTO: CD Guastatoya

El Club Deportivo Guastatoya confirmó este miércoles lo que ya se venía especulando en el entorno futbolístico: la destitución del técnico uruguayo Ariel Sena, quien no pudo revertir la mala racha del equipo en el Torneo Apertura 2025. El conjunto "Pecho Amarillo" apenas sumó un punto en las primeras cinco jornadas, lo que lo coloca en el último lugar de la tabla y lo convierte en el equipo con el peor desempeño del campeonato hasta el momento.

Sena, en su segunda etapa al frente de Guastatoya, solo pudo dirigir cinco partidos, dejando un balance negativo que encendió las alarmas en la directiva y en la afición. La ilusión por repetir los éxitos de su primer ciclo, cuando logró el histórico ascenso del club a Liga Nacional en 2014, se desvaneció rápidamente ante los malos resultados y el bajo rendimiento mostrado en la cancha.

Guastatoya en busca de nuevo técnico

La noticia de su salida fue confirmada a través de un breve comunicado en las redes oficiales del club, en el que únicamente se leía: "Muchas gracias al DT Ariel Sena". Un mensaje corto, pero que pone punto final a un capítulo importante en la historia de Guastatoya, considerando que Sena fue parte de los cimientos que llevaron al equipo a consolidarse en la máxima categoría del fútbol guatemalteco.

Tras la destitución, la Junta Directiva ya analiza opciones para reemplazar al entrenador uruguayo. Entre los nombres que han comenzado a sonar con fuerza aparecen Sebastián Bini y Pablo Centrone, ambos conocedores del medio nacional y actualmente sin equipo. La decisión deberá tomarse con rapidez, ya que Guastatoya necesita reaccionar cuanto antes si no quiere comprometer su torneo y, sobre todo, su permanencia en Liga Nacional.

Foto embed
Ariel Sena es el nuevo estratega del Deportivo Guastatoya - RR. SS.

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolLiga NacionalEstados UnidosFutbol GuatemaltecoEE.UU.SeguridadNoticias de GuatemalaDonald Trumpredes sociales
