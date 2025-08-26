Sergio Chumil completa la cuarta etapa de la Vuelta a España

El ciclista guatemalteco Sergio Chumil completó sin mayores inconvenientes la cuarta etapa de la Vuelta a España 2025, en la que cruzó la meta en el puesto 60 con un tiempo de 4 horas, 50 minutos y 14 segundos. Este registro fue el mismo que el del ganador de la jornada, el británico Ben Turner, lo que refleja que el corredor del Burgos-Burpellet-BH se mantuvo en el grupo principal durante todo el recorrido.
En la clasificación general, Chumil se mantiene con buenas sensaciones y ocupa actualmente el puesto 26 con un acumulado de 15:46:25, quedando a tan solo 35 segundos del nuevo líder, el francés David Gaudu. Este último logró arrebatarle el maillot rojo al danés Jonas Vingegaard tras una intensa batalla en los tramos finales, lo que le coloca como uno de los principales favoritos para llevarse la edición 2025 de la ronda española.
Lo que viene para Chumil
Por parte del equipo Burgos-Burpellet-BH, el mejor resultado en la cuarta etapa lo obtuvo el uruguayo Eric Fagúnez, quien finalizó en el puesto 29, seguido de cerca por Chumil. Este rendimiento colectivo demuestra que la escuadra ibérica continúa siendo competitiva y busca protagonismo en una carrera que, poco a poco, va entrando en sus jornadas decisivas.
La competencia seguirá este miércoles 27 de agosto con la disputa de la quinta etapa, la primera en territorio español. Será una contrarreloj por equipos en Figueres, con un recorrido de 24,1 kilómetros y un desnivel positivo de apenas 86 metros. La etapa está diseñada para especialistas en la disciplina, donde cada segundo puede marcar diferencias cruciales de cara a la clasificación general, especialmente antes de afrontar las exigentes jornadas de montaña que esperan a partir de la semana.