 Sergio Chumil completa tercera etapa de la Vuelta a España
Sergio Chumil completa sin contratiempos la tercera etapa de la Vuelta a España 2025

Sergio Chumil sigue firme en la Vuelta a España 2025: terminó 44º la tercera etapa y ocupa el puesto 26 en la general, a 35 segundos del líder, el danés Jonas Vingegaard.

Sergio Chumil completó una nueva etapa de la Vuelta a España - Burgos BH
Sergio Chumil completó una nueva etapa de la Vuelta a España / FOTO: Burgos BH

Sergio Chumil completó sin contratiempos la tercera etapa de la Vuelta a España 2025, consolidando su presencia en la competición de élite. El ciclista guatemalteco cruzó la meta en el puesto 44, con un tiempo de 2:59.24, idéntico al del ganador de la jornada, el francés David Gaudu, quien volvió a demostrar su gran condición en las etapas iniciales de la carrera. Chumil mantiene así un ritmo constante, mostrando su capacidad para mantenerse entre los mejores del pelotón.

En la clasificación general, Chumil ocupa la posición 26 con un tiempo acumulado de 10:56.11, a 35 segundos del líder, el danés Jonas Vingegaard, quien conserva el maillot rojo por segunda etapa consecutiva. Esta diferencia refleja la competitividad de la ronda española y la consistencia que el guatemalteco ha logrado mostrar en las primeras jornadas.

Sergio Chumil se consolida como el mejor de su equipo

Por segundo día consecutivo, Chumil fue el mejor corredor de su equipo, el Team Burgos-Burpellet-BH, tanto en la etapa como en la clasificación general. Su compañero más cercano en la tabla es Mario Aparicio Muñoz, quien le sigue de cerca en la general. El rendimiento de Chumil resalta su papel fundamental dentro del equipo y su capacidad para afrontar los desafíos que presentan las etapas de montaña y media montaña.

La cuarta etapa de la Vuelta a España 2025 se disputará el martes 26 de agosto, con un recorrido de 206,7 kilómetros que partirá desde Susa, Italia, y finalizará en la localidad francesa de Voiron. La jornada incluye un desnivel positivo de 2.919 metros, con tres puertos de montaña, comenzando por el Puerto Exiles (3ª categoría) y continuando con el Col du Lauraret (2ª categoría). Esta etapa presenta un perfil variado, en el que la primera mitad favorecerá a los escaladores, mientras que la segunda permitirá la acción de los hombres rápidos del pelotón, lo que pondrá a prueba la estrategia y resistencia de los corredores.

Sergio Chumil en la Vuelta a España 2025 - Burgos BH

