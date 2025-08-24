 Sergio Chumil en el top-30 de la segunda etapa de La Vuelta
Deportes

Sergio Chumil en el top-30 de la segunda etapa de la Vuelta a España

El ciclista guatemalteco Sergio Chumil completó la segunda etapa en 3:47:35, a 21 segundos del ganador, el danés Jonas Vingegaard, y se ubica 26º en la general con 7:56:47,

Sergio Chumil en la Vuelta a España 2025 - Burgos BH
Sergio Chumil en la Vuelta a España 2025 / FOTO: Burgos BH

El ciclista guatemalteco Sergio Chumil, del Team Burgos BH, protagonizó una destacada actuación en la segunda etapa de la Vuelta a España 2025, consolidándose como uno de los grandes referentes del pelotón latinoamericano en la carrera. Chumil completó la etapa con un tiempo de 3:47:35, ubicándose en el puesto 30, a apenas 21 segundos del ganador de la jornada, el danés Jonas Vingegaard. Su desempeño le permitió escalar posiciones y posicionarse como el mejor corredor de su equipo tanto en la clasificación de la etapa como en la general.

En la tabla general, Chumil se ubica actualmente en la posición 26 con un tiempo acumulado de 7:56:47, a 31 segundos del líder Jonas Vingegaard, quien arrebató el maillot rojo al neerlandés Jasper Philipsen. La actuación del ciclista guatemalteco no solo refleja su constancia, sino también su capacidad para mantenerse competitivo frente a ciclistas de talla mundial, consolidando su reputación como un escalador de primer nivel.

Chumil, el mejor de su equipo

La tercera etapa de la Vuelta a España 2025, que se llevará a cabo este lunes 25 de agosto, presenta un recorrido de 134,6 kilómetros entre San Maurizio Canavese y Ceres, con un desnivel positivo de 1.996 metros. Aunque la etapa es relativamente corta, su perfil de media montaña y la presencia de puertos como Issiglio (2ª categoría, 5,5 km al 6,5%) y Ceres (4ª categoría, 2,6 km al 3,6%) podrían generar diferencias significativas en la clasificación general, ofreciendo oportunidades a corredores como Chumil.

Este perfil montañoso es especialmente favorable para el guatemalteco, quien ha demostrado su capacidad de ascender con fuerza en los tramos más exigentes. La etapa 3 será, sin duda, una nueva oportunidad para que Chumil muestre su talento y continúe escalando posiciones en la Vuelta a España, reafirmando su papel como una de las figuras emergentes del ciclismo centroamericano en competencias de alto nivel.

Sergio Chumil completa la primera etapa de la Vuelta a España - Burgos BH

