Sergio Chumil completa primera etapa de la Vuelta a España

Con presencia guatemalteca, este sábado arrancó la Vuelta a España 2025, y Sergio Chumil tuvo el honor de representar al país de la Eterna Primavera en la competencia. La primera etapa se desarrolló entre Turín y Novara, en Italia, cubriendo un total de 183 kilómetros con un perfil mayormente llano, ideal para los sprinters. Desde el inicio, el pelotón mantuvo un ritmo constante, con intentos de fuga controlados por los equipos más fuertes, y sin mayores incidentes que afectaran la dinámica de carrera.
Sergio Chumil logró completar la etapa sin contratiempos, entrando al pelotón principal con un tiempo oficial de 4:09:12. El ciclista guatemalteco finalizó en la posición 54, compartiendo el mismo tiempo que el vencedor, lo que refleja un desempeño sólido y eficiente en su debut en la ronda española. Su rendimiento demuestra la capacidad del ciclismo guatemalteco para mantenerse competitivo en pruebas de alta exigencia internacional.
Lo que viene para Sergio Chumil
El triunfo de la primera etapa correspondió a Jasper Philipsen, del equipo Alpecin-Deceuninck, quien cruzó la línea de meta en Novara con un tiempo de 4:09:12. Entre los latinoamericanos, el mejor clasificado fue el venezolano Orluis Alberto Aular Sanabria, quien también registró el mismo tiempo que el ganador. La jornada inicial sirvió para que los equipos evaluaran estrategias y posicionamientos, con un pelotón compacto que prevé una Vuelta muy disputada en sus próximos días.
La segunda etapa de la Vuelta a España 2025, programada para este domingo 24 de agosto, cubrirá 159,6 kilómetros y presentará un perfil mayormente llano hasta los últimos kilómetros, donde se destacará la primera llegada en alto de la edición. La ascensión al Limone Piemonte, de 9,8 km con una pendiente promedio del 5,1% y categorización de segunda categoría, será la prueba de fuego para los escaladores y podría definir los primeros movimientos significativos en la clasificación general. Para Chumil, será un reto diferente, en el que la resistencia y estrategia serán claves para mantenerse entre los favoritos.