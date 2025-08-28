La Vuelta 2025: Sergio Chumil entrevistado por as

Sin duda alguna, la edición 80 de la Vuelta a España que se celebra por estos días en aquel país europeo, pero que dentro de su recorrido ha tocado países como Italia, Francia y Andorra, ha cautivado al público guatemalteco ya que un connacional representa los colores azul y blanco con orgullo en este evento mundial, gracias al chimalteco Sergio Chumil.
El ciclista del Burgos Burpellet BH, es noticia en España, ya que, tras un año de ausencia, este equipo regresó al máximo torneo en el país ibérico. Situación que lo celebra la prensa española.
Durante la primera semana de competencia, este día el diario español as le dio un espacio en su plataforma digital a la participación del Burgos Burpellet BH, pero en especial al guatemalteco Sergio Chumil, quien fue entrevistado por este monstro de la comunicación a nivel mundial.
"Tras un año de ausencia, el equipo burgalés regresa a la ronda española con Sergio Chumil como uno de sus grandes exponentes", resalta as.
Durante el artículo, recoge las palabras del ciclista nacido en el "País de la Eterna Primavera". "Estoy con muchas ganas de dar lo mejor de mí. Será muy complicado, pero también estoy cumpliendo el sueño de todo un país como Guatemala", declaró Chumil.
Sergio Chumil, agregó: "Todos están conmigo en las buenas y en las malas y espero que podamos controlar esas ganas de hacerlo bien. Después de que el equipo estuviese ausente el pasado año tenemos que demostrar que estamos aquí de nuevo para dar batalla. Intentaré luchar por alguna etapa en escapadas".
Con los mejores del mundo
"Viendo aquí el ambiente que hay en La Vuelta... es increíble. Soy consciente de que están los mejores equipos del mundo, pero en las etapas de montaña intentaremos estar presentes. Me considero un escalador", reconoció el talento guatemalteco que acaparó la atención del diario deportivo as.
El morado vuelve a estar presente en las carreteras españolas con un Burgos Burpellet BH que ya se dejó ver a través de fugas en las etapas inaugurales de La Vuelta por Italia y Francia.
Desde 2018 a 2023, el Burgos Burpellet BH vivió seis ediciones de "La Vuelta" seguidas, y es que el equipo, que nació hace más de 15 años, nunca había estado en la ronda española.