Tras una fatídica quinta etapa (contrarreloj) para el equipo del Burgos Burpellet BH, donde participa el guatemalteco Sergio Chumil, este jueves 28 de agosto se realizó la sexta etapa de la Vuelta a España 2025, la cual tuvo un recorrido de 170.3 kilómetros entre Olot (Girona) y Pal Arinsal Sector Pal (Principado de Andorra).
La novedad en la localidad gerundense de Olot, que se estrena como sede de "La Vuelta 25", fue la no salida de los ciclistas Arjen Lyvins (Lotto), con problemas estomacales; Pepijn Reinderink (Soudal Quick-Step) y Simon Carr (Cofidis), cuyos equipos han confirmado que están enfermos; en total 176 ciclistas tomaron el punto de salida.
En la "Ciudad de los Volcanes", el guatemalteco confiado en Dios y sus cualidades comenzó el recorrido junto a su equipo con la intención de descontar algunos segundos de los 02:15' minutos que le aventaja el líder de la competencia, el danés Jonas Vingegaard (16:11:24 horas).
Tras un largo descenso y terreno rodador, la velocidad se apoderó de la etapa al tomarse el descenso a la Collada de Toses. Pasados los primeros 100 kilómetros de competencia, superada la localidad cerdana de Martinet, la competencia marcaba una fuga con diez participantes, quienes lograban sacar una ventaja de 4:35 minutos al pelotón. Para ese momento, la lluvia ya se hacía presente en alguna parte del recorrido y afectaba el Sector Pal, donde estaba ubicada la meta.
Ingreso de Sergio Chumil
Tras superar La Seu d'Urgell (kilómetro 126 de etapa), la carrera se dirige ya hacia la frontera con Andorra, donde se recorrerían los últimos 35 de etapa con las ascensiones a La Comella y Pal.
A falta de 10 kilómetros a la meta, la competencia era encabezada por el australiano Jay Vine (UAE Team Emirates-XRG), quien cuando restaban 5 kilómetros seguía siendo cabeza de carrera en solitario. A 50 segundos, estaba Torstein Traeen (Bahrain Victoruous), y a 5 minutos, el pelotón comando por Lidl-Trek.
El ganador de la sexta etapa fue Jay Vine con tiempo de 04:12:36 horas', y el líder general de la competición es Torstein Træen de Dinamarca con tiempo total de 20:25:46 horas.
Por su lado, el guatemalteco Sergio Chumil ingresó 30 en la etapa de este jueves con un tiempo de 04: 17:29 horas, a una diferencia de 4:53 minutos del ganador de etapa, Jay Vine, y su posición en la clasificación general individual es 31 con un total de tiempo de 20:31:08 horas, a 05:22 minutos del líder general.
Con la llegada a Andorra, este es el cuarto país que pisa la carrera en estos primeros seis días de competición tras arrancar en Italia, y pasar por Francia y España, hasta llegar a Andorra, un récord histórico para "La Vuelta 2025".
La séptima etapa
Este viernes 29 de agosto, se correrá la séptima etapa de la Vuelta a España 2025 con un recorrido entre Andorra la Vella.Andorra- Cerler.Huesca La Magia con un total de 188 kilómetros en una etapa calificada de montaña.
El montañoso Principado de Andorra forma parte de la historia de La Vuelta y su capital, Andorra la Vella, ya cuenta con amplia experiencia como sede de la carrera. Este territorio ciclista, gracias a sus características orográficas, atrae a numerosos ciclistas profesionales a entrenar en sus carreteras. El Principado es, además, un destino para los amantes de deportes de nieve en invierno y para aquellos que buscan disfrutar al máximo de la naturaleza durante el resto del año.