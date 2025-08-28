 Resultado de Sergio Chumil, etapa 6 de Vuelta a España 2025
Deportes

Sergio Chumil completa la sexta etapa de la Vuelta a España 2025

En una participación histórica, el ciclista guatemalteco culminó otra etapa en "La Vuelta 2025", aunque su tiempo incrementó en relación al líder general.

Compartir:
Sergio Chumil sigue completando etapas en "La Vuelta 2025"
Sergio Chumil sigue completando etapas en "La Vuelta 2025" / FOTO: @BurgosBH

Tras una fatídica quinta etapa (contrarreloj) para el equipo del Burgos Burpellet BH, donde participa el guatemalteco Sergio Chumil, este jueves 28 de agosto se realizó la sexta etapa de la Vuelta a España 2025, la cual tuvo un recorrido de 170.3 kilómetros entre Olot (Girona) y Pal Arinsal Sector Pal (Principado de Andorra).

La novedad en la localidad gerundense de Olot, que se estrena como sede de "La Vuelta 25", fue la no salida de los ciclistas Arjen Lyvins (Lotto), con problemas estomacales; Pepijn Reinderink (Soudal Quick-Step) y Simon Carr (Cofidis), cuyos equipos han confirmado que están enfermos; en total 176 ciclistas tomaron el punto de salida.

En la "Ciudad de los Volcanes", el guatemalteco confiado en Dios y sus cualidades comenzó el recorrido junto a su equipo con la intención de descontar algunos segundos de los 02:15' minutos que le aventaja el líder de la competencia, el danés Jonas Vingegaard (16:11:24 horas).

Tras un largo descenso y terreno rodador, la velocidad se apoderó de la etapa al tomarse el descenso a la Collada de Toses. Pasados los primeros 100 kilómetros de competencia, superada la localidad cerdana de Martinet, la competencia marcaba una fuga con diez participantes, quienes lograban sacar una ventaja de 4:35 minutos al pelotón. Para ese momento, la lluvia ya se hacía presente en alguna parte del recorrido y afectaba el Sector Pal, donde estaba ubicada la meta. 

Así le fue a Sergio Chumil en la contrarreloj por equipos en la Vuelta a España 2025

Sergio Chumil y el Team Burgos Burpellet-BH terminaron la quinta etapa de la Vuelta a España 2025 con un tiempo rezagado, lo que afectó su posición en la clasificación general.

Ingreso de Sergio Chumil

Tras superar La Seu d'Urgell (kilómetro 126 de etapa), la carrera se dirige ya hacia la frontera con Andorra, donde se recorrerían los últimos 35 de etapa con las ascensiones a La Comella y Pal.

A falta de 10 kilómetros a la meta, la competencia era encabezada por el australiano Jay Vine (UAE Team Emirates-XRG), quien cuando restaban 5 kilómetros seguía siendo cabeza de carrera en solitario. A 50 segundos, estaba Torstein Traeen (Bahrain Victoruous), y a 5 minutos, el pelotón comando por Lidl-Trek.

El ganador de la sexta etapa fue Jay Vine con tiempo de 04:12:36 horas', y el líder general de la competición es Torstein Træen de Dinamarca con tiempo total de 20:25:46 horas. 

Por su lado, el guatemalteco Sergio Chumil ingresó 30 en la etapa de este jueves con un tiempo de 04: 17:29 horas, a una diferencia de 4:53 minutos del ganador de etapa, Jay Vine, y su posición en la clasificación general individual es 31 con un total de tiempo de 20:31:08 horas, a 05:22 minutos del líder general. 

Con la llegada a Andorra, este es el cuarto país que pisa la carrera en estos primeros seis días de competición tras arrancar en Italia, y pasar por Francia y España, hasta llegar a Andorra, un récord histórico para "La Vuelta 2025".

La séptima etapa

Este viernes 29 de agosto, se correrá la séptima etapa de la Vuelta a España 2025 con un recorrido entre Andorra la Vella.Andorra- Cerler.Huesca La Magia con un total de 188 kilómetros en una etapa calificada de montaña.

El montañoso Principado de Andorra forma parte de la historia de La Vuelta y su capital, Andorra la Vella, ya cuenta con amplia experiencia como sede de la carrera. Este territorio ciclista, gracias a sus características orográficas, atrae a numerosos ciclistas profesionales a entrenar en sus carreteras. El Principado es, además, un destino para los amantes de deportes de nieve en invierno y para aquellos que buscan disfrutar al máximo de la naturaleza durante el resto del año.

En Portada

María Marta Castañeda Torres es enviada a Mariscal Zavalat
Nacionales

María Marta Castañeda Torres es enviada a Mariscal Zavala

07:38 AM, Ago 28
Messi clasifica al Inter Miami a la final de la Leagues Cup 2025t
Deportes

Messi clasifica al Inter Miami a la final de la Leagues Cup 2025

07:20 AM, Ago 28
Hombre fallece en ataque armado en mercado La Terminalt
Nacionales

Hombre fallece en ataque armado en mercado La Terminal

07:10 AM, Ago 28
Fuerte explosión en Televisa durante presentación de telenovelat
Farándula

Fuerte explosión en Televisa durante presentación de telenovela

07:51 AM, Ago 28

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosSeguridadEE.UU.Copa CentroamericanaFutbol Guatemaltecoredes socialesLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos