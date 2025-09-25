Federación revela detalles de boletería para noviembre

Dentro de una nueva citación a dirigentes deportivos de la Federación de Futbol de Guatemala (FFG), este día, el diputado y subjefe de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), José Chic, dio continuidad a las reuniones de trabajo relacionadas al tema de boletería por partidos eliminatorios de Selección Nacional de Guatemala.
Uno de los primeros puntos tratados fue conocer la razón de que algunos diputados tenían boletos físicos para el duelo entre Guatemala-El Salvador, a lo que los dirigentes deportivos contestaron desconocer ese tema y que no se podía controlar.
Más adelante, se confirmó que el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol será el escenario deportivo que será usado para los partidos eliminatorios de noviembre ante Panamá y Surinam.
#VamosGuate?? | Autoridades de la Federación del Futbol de Guatemala (FFG) acuden nuevamente a citación de diputado José Chic, donde se trata el tema de boletería para últimos partidos eliminatorios de Selección Nacional. ? @noel_solis.— Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) September 25, 2025
Boletería para noviembre
Los dirigentes confirmaron que para los partidos ante los panameños y surinameses que se jugarán en el estadio El Trébol, habrá disponible un total de 7 mil entradas, de las cuales, 5 mil serán para el público y 2 mil para los patrocinadores.
Respecto al procedimiento que se utilizará para la venta de boletos, se dijo que será a través de una empresa tiquetera, así como ocurrió en el partido pasado, aunque se aclaró que hay tres propuestas con empresas dedicadas a la venta digital de boletos, y que no se define una todavía. Aunque también se ve la posibilidad de que sea en instituciones bancarias y algún tipo de remanente sea por empresa de tickets.
Sobre el precio de los boletos se dijo que no hay nada de forma oficial, pero que, después de un análisis, las entradas podrían tener los precios de Q350 la general, Q600 la preferencia y Q1,000 la tribuna.
Otro de los temas que se trató fue el tema de los derechos de transmisión de los partidos de la Selección Nacional, y se explicó que hay pláticas con autoridades del Ministerio de Cultura y Deportes para que puedan retransmitir, así como lo hicieron ante El Salvador y Panamá, en pantallas gigantes en La Plaza, pero que aún no hay nada concreto.
#VamosGuate?? | Federativos explican en reunión con diputado José Chic que desconocen cómo parlamentarios se hicieron de boletos para el duelo ante El Salvador. Respecto a los partidos a jugarse en El Trébol habrá al menos 7 mil boletos, de ellos 2 mil serán para patrocinadores.... pic.twitter.com/DvG9wBtvyC— Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) September 25, 2025