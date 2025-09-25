 Federación revela detalles de boletería para noviembre
Deportes

Selección Nacional: Federación revela detalles de boletería para partidos de noviembre

En la reunión con el diputado José Chic, los dirigentes trataron también temas relacionados a los derechos televisivos de la "Bicolor".

Compartir:
Diputado José Chic en reunión con federativos
Diputado José Chic en reunión con federativos / FOTO: Omar Solís

Dentro de una nueva citación a dirigentes deportivos de la Federación de Futbol de Guatemala (FFG), este día, el diputado y subjefe de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), José Chic, dio continuidad a las reuniones de trabajo relacionadas al tema de boletería por partidos eliminatorios de Selección Nacional de Guatemala.

Uno de los primeros puntos tratados fue conocer la razón de que algunos diputados tenían boletos físicos para el duelo entre Guatemala-El Salvador, a lo que los dirigentes deportivos contestaron desconocer ese tema y que no se podía controlar.    

Más adelante, se confirmó que el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol será el escenario deportivo que será usado para los partidos eliminatorios de noviembre ante Panamá y Surinam.

Boletería para noviembre

Los dirigentes confirmaron que para los partidos ante los panameños y surinameses que se jugarán en el estadio El Trébol, habrá disponible un total de 7 mil entradas, de las cuales, 5 mil serán para el público y 2 mil para los patrocinadores.

Respecto al procedimiento que se utilizará para la venta de boletos, se dijo que será a través de una empresa tiquetera, así como ocurrió en el partido pasado, aunque se aclaró que hay tres propuestas con empresas dedicadas a la venta digital de boletos, y que no se define una todavía. Aunque también se ve la posibilidad de que sea en instituciones bancarias y algún tipo de remanente sea por empresa de tickets.  

Sobre el precio de los boletos se dijo que no hay nada de forma oficial, pero que, después de un análisis, las entradas podrían tener los precios de Q350 la general, Q600 la preferencia y Q1,000 la tribuna.  

Otro de los temas que se trató fue el tema de los derechos de transmisión de los partidos de la Selección Nacional, y se explicó que hay pláticas con autoridades del Ministerio de Cultura y Deportes para que puedan retransmitir, así como lo hicieron ante El Salvador y Panamá, en pantallas gigantes en La Plaza, pero que aún no hay nada concreto.  

En Portada

PNC despide con honor a investigador fallecido durante enfrentamientot
Nacionales

PNC despide con honor a investigador fallecido durante enfrentamiento

05:17 PM, Sep 25
Selección Nacional: Federación revela detalles de boletería para partidos de noviembre t
Deportes

Selección Nacional: Federación revela detalles de boletería para partidos de noviembre

04:36 PM, Sep 25
La Miss Guatemala, Michelle Cohn llega a la alfombra de Premios Juventud con un look de infartot
Farándula

La Miss Guatemala, Michelle Cohn llega a la alfombra de Premios Juventud con un look de infarto

03:59 PM, Sep 25
Barcelona firma victoria de visitante ante Oviedot
Deportes

Barcelona firma victoria de visitante ante Oviedo

03:25 PM, Sep 25

Temas

GuatemalaFútbolEstados Unidosredes socialesNoticias de GuatemalaEE.UU.Mundial 2026#liganacionalFutbol GuatemaltecoJusticiaSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos