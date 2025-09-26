Municipal defenderá liderato en fecha 12 del Apertura 2025

La fecha 12 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Guatemala se disputará el sábado 27 y domingo 28 de septiembre, y contará únicamente con cinco de los seis duelos, ya que el enfrentamiento entre Marquense-Antigua fue reprogramado para el mes de octubre. Municipal es líder y busca mantener la posición de privilegio.
Este sábado 27 nuevamente el liderato del Apertura 2025 está en juego: Municipal llega posicionado en la cima de la competencia, pero con un Mixco a un punto de diferencia, así que los duelos donde estos equipos participen definirán mucho en esta décimo segunda fecha.
En el estadio Santo Domingo de Guzmán, Mixco de Fabricio Benítez enfrentará a Cobán Imperial de Sebastián Bini. Será un duelo de pronósticos reservados donde los mixqueños les basta con un triunfo para soñar con tomar de nuevamente el control de la competición mayor del futbol guatemalteco. Este compromiso será a las 15:00 horas.
En tanto, a las 17:00 horas en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol, Municipal del nicaragüense Mario Acevedo le hace los honores al Deportivo Achuapa del brasileño Flavio Rego Da Silva.
El "Rojo" llega como líder con 23 puntos, uno más que Mico y que Antigua, que descansa en esta fecha; por lo que un triunfo le permitirá seguir en la punta del Apertura 2025. Además, en el duelo ante los achuapanecos, Municipal busca seguir intacto con su invicto. Es el único club que no ha perdido.
Jornada dominical
Ya con un líder definido en la fecha 12, la jornada continuará el domingo con tres duelos: Mictlán-Comunicaciones a las 15:00 horas, Guastatoya-Aurora a las 17:00 horas y Xelajú-Malacateco a las 20:00 horas.
En el caso de Comunicaciones (11 puntos) continúa en la lucha de salir de los últimos lugares y meterse a la zona de la liguilla, es decir, entre los primeros ocho lugares. Son solamente dos unidades las que debe descontar a Mictlán, Malacateco y Achuapa, que tienen 13 unidades y están en puestos de clasificación a ronda de fase final.
Por su parte, Aurora debe de sumar puntos para mantener viva la esperanza del liderato cuando ya juegue su partido reprogramado. En esta fecha, es imposible que los "Aurinegros" alcancen la primera posición, pero quedarían cerca de obtenerlo en las siguientes fechas.
La jornada se cierra con la presentación de Xelajú que se encuentra inspirado tras un triunfo valioso (2-0) ante Sporting San Miguelito en la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana Concacaf 2025.