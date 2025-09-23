 Marquense y Antigua reprograman su partido de la fecha 12
Deportes

Marquense y Antigua reprograman su partido de la fecha 12

Con esta reprogramación, los partidos de revancha comenzarán el sábado 27 de septiembre con dos duelos, entre ellos el Municipal-Achuapa.

Los "Leones Amarillos" siguen trabajando en el estadio Marquesa de la Ensenada
Los "Leones Amarillos" siguen trabajando en el estadio Marquesa de la Ensenada / FOTO: Deportivo Marquense Oficial

El partido entre Deportivo Marquense y el campeón Antigua G. F. C., que abriría la fecha 12, es decir la jornada de revanchas en la fase de clasificación del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional, se reprogramó y ahora se jugará hasta el miércoles 15 de octubre a las 20:00 horas en el estadio Marquesa de la Ensenada.

Mediante una serie de publicaciones, la Liga Nacional oficializó los cambios para las oncenas de Marquense y Antigua, en cada una de sus diferentes categorías. Respecto a la categoría mayor, el juego Marquense-Antigua pasa del viernes 26 de septiembre al miércoles 15 de octubre.

Respecto al equipo de las categorías especiales (Marquense-Antigua) también se modificó en su programación original, y ahora, dicho compromiso se jugará este sábado 27 de septiembre a las 14:00 horas en el estadio Marquesa de la Ensenada de San Marcos.

Además, en la categoría juvenil, el duelo entre Marquense y Deportivo Malacateco también tiene una programación oficial. Este duelo correspondiente a la cuarta jornada de la primera vuelta se jugará el sábado 27 de septiembre. A las 10:00 horas jugarán las categorías B y a las 12:00 la B, siempre en el estadio de los "Leones Amarillos del Occidente".

Así queda la jornada de revanchas

La jornada 12 comenzaría este viernes con el duelo de los "Leones Amarillos del Occidente" y los "Panza Verde", pero el mismo se jugará hasta el 15 de octubre.

Ante ello, la fecha décimo segunda se abrirá el sábado a las 15:00 horas en el estadio Santo Domingo de Guzmán cuando el Deportivo Mixco reciba al "Príncipe Azul" del Cobán Imperial.

Ese mismo día, a las 17:00 horas, pero en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol, la nueva casa de la Selección Nacional para los partidos de noviembre, Municipal recibirá a Deportivo Achuapa.

El domingo, 28 de septiembre, se jugarán tres partidos: A las 15:00 horas en el estadio La Asunción, Mictlán recibirá a Comunicaciones; a las 17:00 horas en el estadio David Cordón Hichos, Guastatoya al Aurora; y a las 20:00 horas en el estadio Mario Camposeco, Xelajú a Malacateco.

Deportivo Marquense y Comunicaciones mantienen una fuerte lucha en los puestos de abajo del Torneo Apertura 2025. Los "Leones" son penúltimos (lugar 11) con 11 puntos, y los "Cremas", antepenúltimos (lugar 10) también con 11 unidades.

A pesar de su incómoda posición, ambos clubes están a dos unidades de ingresar a los puestos de liguilla, ya que el octavo es Mictlán con 13 unidades.   

