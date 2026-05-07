Origen del brote de hantavirus en el crucero MV Hondius

Las autoridades sanitarias internacionales investigan el posible origen del brote de hantavirus detectado a bordo del crucero de expedición MV Hondius, operado por la compañía Oceanwide Expeditions, un caso que ya ha dejado al menos tres personas fallecidas y otros tres pasajeros evacuados de emergencia por sospecha de contagio.
Según reportes preliminares de equipos médicos y autoridades sanitarias, el resto de pasajeros y tripulantes permanece bajo observación médica mientras la embarcación continúa varada en el océano Atlántico, en medio de un operativo de vigilancia epidemiológica.
Posible origen del brote en Sudamérica
Las investigaciones apuntan a que los primeros contagios podrían haberse producido durante una excursión previa en el sur de Argentina, específicamente en la ciudad de Ushuaia, donde algunos pasajeros participaron en actividades de observación de aves.
Dos funcionarios argentinos, que hablaron bajo condición de anonimato, indicaron que existen indicios de exposición al llamado virus de los Andes, una variante regional del hantavirus. De acuerdo con estas hipótesis, una de las rutas de contagio más probables habría sido el contacto con ambientes contaminados por roedores, particularmente en zonas como vertederos visitados durante la excursión.
El hantavirus se transmite principalmente por la inhalación de partículas provenientes de excrementos, orina o saliva de roedores infectados. Aunque su presencia es global y conocida desde hace décadas, los brotes humanos siguen siendo poco frecuentes.
La doctora Maria Van Kerkhove, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), advirtió que no se trata de una enfermedad de transmisión masiva comparable con la COVID-19, aunque sí puede ser grave en casos individuales.
No se trata del próximo COVID, pero sí de una enfermedad infecciosa grave. La mayoría de la gente nunca estará expuesta a ella", señaló la experta en declaraciones recientes.
Las autoridades sanitarias insisten en que, por ahora, no existe evidencia de una transmisión generalizada dentro del barco. Sin embargo, los equipos médicos continúan realizando pruebas a todos los ocupantes del crucero para descartar nuevos casos.
De momento, las investigaciones no han sido concluyentes y no se han emitido resultados oficiales definitivos sobre la cadena de contagio.
Guía evacuado permanece estable
Entre los casos bajo observación se encuentra Martin Anstee, un ciudadano británico de 56 años que trabajaba como guía de expedición a bordo del buque y que fue evacuado en helicóptero tras presentar síntomas compatibles con la enfermedad.
Tras ser trasladado a un centro hospitalario, Anstee declaró a medios británicos que permanece estable, aunque continúa en aislamiento y bajo evaluación médica. El guía explicó que aún no tiene certeza sobre el tiempo que deberá permanecer internado y que se encuentra a la espera de nuevos resultados clínicos.
Investigación continúa abierta
Las autoridades sanitarias internacionales mantienen el caso bajo estricta vigilancia, mientras especialistas en enfermedades infecciosas buscan confirmar el punto exacto de exposición y descartar cualquier riesgo de propagación adicional entre los pasajeros del crucero.