PNC retira cámaras de pandillas en barrio "El Gallito"

Las fuerzas de seguridad implementaron un operativo en el marco del cual fueron retiradas cámaras de videovigilancia que estaban instaladas en las calles del barrio "El Gallito", en la zona 3 de la Ciudad de Guatemala, las cuales estarían vinculadas con las pandillas.
De acuerdo con la información compartida por la Policía Nacional Civil (PNC), el miércoles 6 de mayo se desarrollaron acciones interinstitucionales en las que participaron equipos de diferentes unidades de la institución, incluidas la División Especializada en Investigación Criminal, la Subdirección General de Tecnología de Apoyo y Logística, Polimerc, Disetur Didae y otras.
Asimismo, los agentes policiales contaron con el apoyo de personal del Ejército y de la Policía Municipal de la Ciudad de Guatemala, que se sumaron a los esfuerzos para actuar contra las estructuras delictivas y generar condiciones de seguridad para la población.
La PNC detalló que se localizaron en ese sector varias cámaras clandestinas que estaban colocadas en postes y otras estructuras en la vía pública y que permitían a los pandilleros poder vigilar la zona.
"Hasta el momento, se han retirado nueve cámaras y una caja de gabinete de almacenamiento, dispositivos que presuntamente eran utilizados por la Mara Salvatrucha para monitorear los movimientos de los vecinos y del sector en general", explicó un portavoz policial.
Acciones estratégicas contra la delincuencia
Históricamente, el popular barrio de El Gallito ha sido un territorio prohibido para los foráneos debido a la proliferación de grupos criminales. El acceso a sus zonas más conflictivas requiere el permiso de los jefes locales y cumplir con normas estrictas, como transitar con las ventanas del vehículo abajo.
La PNC dio a conocer que las acciones implementadas en el barrio "El Gallito" se desarrollaron en el marco de la Operación Centinela Metropolitano, activada en febrero de 2026 con el objetivo de fortalecer la seguridad en el departamento de Guatemala.
Asimismo, la entidad de seguridad hizo un llamado a los ciudadanos que deseen sumarse a los esfuerzos para recuperar las calles a comunicarse a las líneas 110 o 1561 para reportar la posible comisión de delitos.