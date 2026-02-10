Retiran más cámaras utilizadas por pandilleros del Barrio 18

Las fuerzas de seguridad confirmaron que se implementó un operativo en las últimas horas en el marco del cual fueron retiradas más cámaras de video vigilancia clandestinas que estarían siendo utilizadas por integrantes de la pandilla del Barrio 18 para control del territorio.
De acuerdo con la información compartida por la Policía Nacional Civil (PNC), los equipos fueron localizados en la 13 avenida y 12 calle de la colonia San Rafael II, zona 18 de la Ciudad de Guatemala.
"Se presume que estas cámaras son utilizadas por terroristas del Barrio 18 para controlar a los ciudadanos a quienes luego, según su conveniencia, convertían en sus víctimas", detalló un portavoz de la institución de seguridad.
Agregó que en esta acción participó personal de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), de la División de Protección a la Naturaleza (Diprona) y de la División de Investigación y Desactivación de Armas y Explosivos (Didae) de la PNC, así como agentes de la comisaría 12. También se trabajó con elementos del Ejército de Guatemala y agentes de la Policía Municipal.
El vocero policial indicó que continúa la presencia interinstitucional en este sector de la capital, que incluye los patrullajes a pie y operatividad en esa zona con el objetivo de seguir neutralizando a mareros.
De igual forma, les recordó a los vecinos que pueden alertar a la PNC por medio de una llamada sobre cualquier irregularidad que observen.
"Las calles son nuestras, no son territorio de delincuentes", enfatizó la institución de seguridad al mencionar que estos y otros operativos para resguardar a los ciudadanos se mantendrán en distintos puntos del país.