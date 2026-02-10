 Retiran más cámaras utilizadas por pandilleros del Barrio 18
Nacionales

Retiran más cámaras utilizadas por pandilleros del Barrio 18

Los equipos fueron encontrados en calles de la zona 18 capitalina.

Compartir:
., PNC
. / FOTO: PNC

Las fuerzas de seguridad confirmaron que se implementó un operativo en las últimas horas en el marco del cual fueron retiradas más cámaras de video vigilancia clandestinas que estarían siendo utilizadas por integrantes de la pandilla del Barrio 18 para control del territorio.

De acuerdo con la información compartida por la Policía Nacional Civil (PNC), los equipos fueron localizados en la 13 avenida y 12 calle de la colonia San Rafael II, zona 18 de la Ciudad de Guatemala.

"Se presume que estas cámaras son utilizadas por terroristas del Barrio 18 para controlar a los ciudadanos a quienes luego, según su conveniencia, convertían en sus víctimas", detalló un portavoz de la institución de seguridad.

Agregó que en esta acción participó personal de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), de la División de Protección a la Naturaleza (Diprona) y de la División de Investigación y Desactivación de Armas y Explosivos (Didae) de la PNC, así como agentes de la comisaría 12. También se trabajó con elementos del Ejército de Guatemala y agentes de la Policía Municipal.

El vocero policial indicó que continúa la presencia interinstitucional en este sector de la capital, que incluye los patrullajes a pie y operatividad en esa zona con el objetivo de seguir neutralizando a mareros.

De igual forma, les recordó a los vecinos que pueden alertar a la PNC por medio de una llamada sobre cualquier irregularidad que observen.

"Las calles son nuestras, no son territorio de delincuentes", enfatizó la institución de seguridad al mencionar que estos y otros operativos para resguardar a los ciudadanos se mantendrán en distintos puntos del país.

En Portada

Atacan a balazos al director de la PMT de San Miguel Petapat
Nacionales

Atacan a balazos al director de la PMT de San Miguel Petapa

06:59 AM, Feb 10
Raphinha es duda para la Copa del Reyt
Deportes

Raphinha es duda para la Copa del Rey

07:18 AM, Feb 10
Camión impacta contra poste en bajada de Villalobos t
Nacionales

Camión impacta contra poste en bajada de Villalobos

06:32 AM, Feb 10
Cámaras revelan el modo de operar de motoladrones en zonas 3 y 7 de la capitalt
Nacionales

Cámaras revelan el modo de operar de motoladrones en zonas 3 y 7 de la capital

07:31 AM, Feb 10

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCSeguridadNoticias de GuatemalaReal MadridEstados Unidosredes socialesSuper BowlEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos