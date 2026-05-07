 Arévalo viajará a Costa Rica para investidura de Fernández
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Arévalo viajará a Costa Rica para toma de posesión de Fernández

El gobernante guatemalteco se sumará a los actos protocolarios de investidura de la nueva presidenta costarricense.

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Foto de archivo del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, EFE/Mariano Macz
Foto de archivo del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León / FOTO: EFE/Mariano Macz

El Gobierno de Guatemala confirmó que el mandatario Bernardo Arévalo viajará a Costa Rica para participar en la toma de posesión de la presidenta electa de esa nación, Laura Fernández, quien ganó las elecciones del país centroamericano el pasado 1 de febrero

De acuerdo con la información compartida por la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, el gobernante se trasladará a ese país para estar presente en el acto que tendrá lugar este viernes, 8 de mayo, donde Fernández asumirá la Presidencia hasta 2030.

Delegaciones de diferentes países, entre ellos Estados Unidos, España e Israel, estarán presentes en la ceremonia de traspaso de mando de Rodrigo Chaves a Laura Fernández, que se llevará a cabo en el Estadio Nacional de San José, que tendrá un aforo disponible para 27 mil personas.

El canciller de Costa Rica, Arnoldo André, informó que asistirán al evento delegaciones de 71 países y de 18 organismos internacionales, pero advirtió que "por razones de seguridad" no dará los nombres de las personas que integran esas delegaciones.

Lo que sí dijo es que habrá comisiones "de alto nivel" de países como España, Ecuador, República Dominicana, Honduras, Guatemala, Chile, Panamá, Israel, Países Bajos, Curazao y El Salvador.

A nivel de cancilleres estarán representados países como Nicaragua, Uruguay, Perú y Argentina, y con vicecancilleres o equivalentes Estados Unidos, Colombia y México.

André aseguró que Costa Rica tiene relaciones diplomáticas con la mayoría de países del mundo y que todos ellos fueron invitados, sin importar ideologías.

¿Quién es Laura Fernández, la presidenta electa de Costa Rica que promete mano dura?

Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano, se convierte en la primera presidenta electa sin necesidad de segunda vuelta, desafiando el auge de la inseguridad en Costa Rica y prometiendo mano dura contra el crimen.

Masiva afluencia para la toma de posesión

El Gobierno de Costa Rica habilitó una página donde las personas podrán adquirir entradas del evento de toma de posesión de forma gratuita y también pondrá a disposición autobuses y hasta el tren metropolitano para movilizar a la gente desde diversos puntos de la capital hacia el Estadio Nacional.

Además, el Gobierno decretó el 8 de mayo como asueto para el sector público, con excepción de los servicios esenciales como los de salud, con el objetivo de llenar el Estadio Nacional. En las afueras del recinto las autoridades también colocarán pantallas gigantes para que quienes no puedan ingresar observen la ceremonia.

La ceremonia estará custodiada por alrededor de 800 policías que ejecutarán un operativo de seguridad dentro del estadio y en un perímetro de un kilómetro alrededor del recinto.

La oficialista Fernández asumirá como la presidenta de Costa Rica para el periodo 2026-2030 tras ganar en primera ronda las elecciones del pasado 1 de febrero con el derechista Partido Pueblo Soberano.

Fernández, quien se denomina como liberal en lo económico y conservadora en lo social, fue ministra de la Presidencia del presidente Chaves, renunció para lanzar su candidatura y tras ganar las elecciones regresó al cargo.

* Con información de la agencia de noticias EFE y Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

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