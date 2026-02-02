Laura Fernández: Presidenta Electa de Costa Rica 2023

Laura Fernández Delgado se convirtió en la presidenta electa de Costa Rica tras imponerse con casi el 50% de los votos, asegurando una amplia victoria en primera ronda y evitando un balotaje inédito para el país. La politóloga, representante del Partido Pueblo Soberano (PPSO), asume el mando como sucesora del presidente Rodrigo Chaves y busca afianzar una agenda de continuidad marcada por el endurecimiento de la lucha contra la inseguridad y el crimen organizado.
Victoria contundente y alta participación ciudadana
Fernández obtuvo el 48% de los sufragios según el conteo oficial del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), superando por 15 puntos a su principal rival ÁLvaro Ramos del Partido Liberación Nacional (PLN), quien obtuvo poco más del 32%. El ambiente electoral mantuvo una atmósfera de alta expectativa en todo el país, con centros de votación activos desde tempranas horas y filas continuas en regiones urbanas y rurales. Las autoridades electorales reportaron una jornada tranquila y un comportamiento ejemplar de la ciudadanía, facilitando una transición sin incidentes graves.
Durante su primer discurso tras la victoria, Fernández remarcó la llegada de una "Tercera República" para transformar reglas políticas, con un llamado a acabar con la corrupción y la ineficiencia estatal. La mandataria subrayó la importancia del respeto al Estado de derecho y, aunque habló de diálogo nacional, criticó con dureza a la oposición, calificándola de "obstruccionista".
La agenda de mano dura y continuidad
El programa de Fernández pone énfasis en la seguridad ciudadana. Prometió declarar el estado de excepción en zonas conflictivas del país, inspirada en el modelo de Nayib Bukele en El Salvador, con propuestas para suspender garantías individuales y facilitar la detención de sospechosos sin orden judicial. Además, ratificó la construcción de una megacárcel para aislar a criminales, con capacidad para cinco mil detenidos.
Esta línea de gobierno busca profundizar las acciones de la administración de Chaves, que destacó por una reducción del desempleo, crecimiento económico superior al 5% y disminución de la pobreza al 15,5%. Sin embargo, sectores de la oposición advierten que estos logros económicos se alcanzaron a costa de recortes en inversión social y denuncian que las nuevas propuestas rozan el autoritarismo.
Perfil técnico y figura de continuidad
Nacida en Puntarenas y formada como politóloga en la Universidad de Costa Rica, Fernández consolidó su experiencia en altos cargos públicos: fue ministra de Planificación y, posteriormente, de la Presidencia durante la gestión de Chaves, renunciando a ambos para formalizar su candidatura.
Su carrera política, marcada por el apoyo directo del presidente saliente y la identificación con el llamado "rodriguismo", la colocó como favorita en todas las encuestas durante la campaña. No obstante, enfrenta ahora el desafío de gobernar bajo la sombra de Chaves, quien podría ocupar un puesto ministerial, un hecho inédito en la política costarricense.
Fernández también es madre y esposa, aspecto que ha destacado como parte de su narrativa para conectar con el electorado. Se declara liberal en lo económico y conservadora en lo social, y ha manifestado posturas claras sobre temas sensibles como el aborto y la familia.
Desafíos y respuestas tras la elección
El triunfo de Laura Fernández confirma el giro a la derecha en la región y consolida una nueva era política en Costa Rica. La dirigente asume la presidencia con una agenda de reformas institucionales, modernización del Estado y un fuerte enfoque en seguridad pública y lucha contra el narcotráfico.
La magistrada Eugenia Zamora, presidenta del TSE, instó a todos los actores políticos a respetar los resultados y fortalecer el compromiso democrático. Fernández, por su parte, recibe críticas y apoyos, tanto dentro como fuera del país.
Costa Rica se prepara para la transición, con la toma de posesión programada para el 8 de mayo, mientras la sociedad y la oposición observan con atención los primeros pasos del nuevo gobierno.