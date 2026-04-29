Presidente avanza con entrevistas a aspirantes a Fiscal General

Este miércoles 29 de abril se desarrolló el segundo día de entrevistas a los seis aspirantes a fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) para el periodo 2026-2030, en el Palacio Nacional.
El Presidente Bernardo Arévalo, acompañado por el secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero, y el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, recibieron a Carlos Alberto García Alvarado y César Augusto Ávila Aparicio, quienes forman parte de la terna nómina entregada por la Comisión de Postulación.
Ambos presentaron sus planteamientos, propuestas de trabajo en el Ministerio Público.
Las entrevistas del presidente a los aspirantes concluirán este jueves 30 de abril con Julio César Rivera Clavería y Néctor Guilebaldo de León Ramírez.
Al gobernante le corresponde, por mandato de la ley, designar al fiscal general, un cargo que desde 2018 ocupa Consuelo Porras, cuyo mandato finalizará el próximo 16 de mayo tras dos períodos consecutivos y un intento fallido de repetir por tercera vez, marcado por denuncias locales e internacionales de posibles vínculos con la corrupción.
Arévalo explicó que la decisión de realizar en privado las entrevistas a los candidatos a fiscal obedece a que les consultará sobre su "estrategia" para "recuperar" al Ministerio Público, una institución que consideró que se encuentra "cooptada por redes político criminales".
El presidente deberá elegir a finales de semana al nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público de un listado que le fue propuesto y oficializado este martes por una comisión de postulación.
Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas 89.7*