 Vehículo abandonado tras accidente en zona 10: Detalles
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Vehículo se empotra contra barrera en zona 10 y es abandonado

Las autoridades de tránsito y personal de la PNC mantienen presencia en el lugar.

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., PMT capitalina/Montejo
. / FOTO: PMT capitalina/Montejo

Un vehículo colisionó contra una barrera de concreto en la intersección de la 4ª avenida y 19 calle de la zona 10 capitalina. El accidente ocurrió durante la madrugada de este jueves, 30 de abril, y generó una serie de daños materiales y complicaciones en la circulación vehicular del sector.

De acuerdo con la información preliminar, el automóvil involucrado en el percance fue abandonado en el lugar tras el impacto. Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) acudieron a la escena y se hicieron cargo del procedimiento correspondiente para la identificación del propietario y el esclarecimiento de lo ocurrido.

Autoridades de tránsito coordinaron acciones para liberar la vía y restablecer la circulación vehicular en el área afectada. "Trabajamos para mejorar la movilidad de la zona", informó la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina.

Hasta el momento no se reportan personas heridas, mientras continúan las diligencias para determinar las causas del percance.

Otros incidentes viales

La PMT dio a conocer que durante las primeras horas de este día se han registrado diferentes incidentes viales, entre estos la colisión entre un motorista y el conductor de un vehículo particular. El hecho ocurrió en el redondel El Limón, zona 18.

Al lugar acudieron unidades de emergencia que le brindaron asistencia a los involucrados. En tanto, se informó que este accidente afecta la circulación en el sector.

En la 6ª avenida y 22 calle de la zona 1 ocurrió otra colisión. La PMT le dio seguimiento al incidente que estaba impactando en el tránsito.

Otro choque ocurrió en la 8ª avenida y 5ª calle de la zona 12. No se reportaron heridos, solo daños materiales.

Mientras tanto, una situación complicada se observa debido a la presencia de un cabezal con desperfectos mecánicos en el anillo Periférico, sector San Jorge, zona 11, con dirección al norte. La PMT coordina la atención de esta emergencia.

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