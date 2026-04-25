Dos motoristas fallecen en accidentes viales esta madrugada

El Cuerpo de Bomberos Municipales Departamentales reportó que durante la madrugada de este sábado, 25 de abril de 2026, se reportaron dos accidentes de tránsito en la madrugada, con saldo de dos motoristas fallecidos. El primero de los incidentes ocurrió en la carretera que va desde Tecpán Chimaltenango hacia Santo Tomás Chiché, Quiché, específicamente en el kilómetro 119.
Los socorristas narraron que en ese lugar una motocicleta chocó en la parte trasera de un vehículo de transporte pesado. Los paramédicos llegaron al lugar tras varias alertas de otros usuarios de la vía y al evaluar al conductor de la motocicleta, constataron que ya había fallecido.
El segundo de los accidentes de tránsito ocurrió en el kilómetro 25 de la carretera Interamericana, según reporte de los Bomberos Municipales Departamentales. En este lugar, un automotor desconocido atropelló a un motorista que falleció en el lugar.
Comunicadores del referido cuerpo de socorro indicaron que el responsable de atropellar al conductor de la motocicleta continuó su marcha. "Elementos de Bomberos Municipales Departamentales de la estación de San Bartolomé Milpas Altas, a bordo de las unidades AD-152 y AD-76, se hicieron cargo del siniestro.
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Coordinan apoyo por accidentes viales
Luego de confirmar el deceso de las víctimas, los bomberos coordinaron apoyo de autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) en ambos lugares de los accidentes de tránsito. Asimismo, convocaron la presencia del Ministerio Público, para lo trámites de rigor.
El accidente de la ruta hacia Quiché fue atendido por elementos de Bomberos Municipales Departamentales, a bordo de la unidad RD-58, subrayaron los rescatistas.
En imágenes compartidas por los cuerpos de rescate, se pudo constatar que, en el accidente de la ruta Interamericana, la víctima mortal quedó sobre el arriate central. Al lado del fallecido quedó una mochila gris y un casco de color negro; el accidente obligó a cerrar uno de los carriles de la mencionada carretera.
Según las imágenes, el fallecido viajaba en la motocicleta con placas M 454 LGS cuando ocurrió la tragedia. Autoridades viales instalaron conos de plástico en el lugar y pidieron a los demás usuarios de la vía bajar la velocidad al acercarse al lugar del percance.