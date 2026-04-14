 Guatemala apoya a connacionales retornados a Costa Rica
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Guatemala gestiona asistencia para connacionales retornados a Costa Rica

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que ocho connacionales forman parte del grupo de 25 personas retornado desde EE. UU.

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Fotografía de migrantes de distintas nacionalidades, procedentes de Estados Unidos, descienden de un avión en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en San José (Costa Rica) el 12 de abril de 2026., EFE
Fotografía de migrantes de distintas nacionalidades, procedentes de Estados Unidos, descienden de un avión en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en San José (Costa Rica) el 12 de abril de 2026. / FOTO: EFE

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) informó este martes, 14 de abril, que ocho ciudadanos guatemaltecos se encuentran entre las 25 personas retornadas desde Estados Unidos hacia Costa Rica durante el pasado fin de semana.

De acuerdo con la Cancillería, tras conocerse la situación se estableció comunicación con autoridades costarricenses, quienes confirmaron la presencia de los connacionales, arribados el domingo 12 de abril.

Las autoridades indicaron que actualmente los guatemaltecos están siendo entrevistados con el objetivo de determinar si requieren algún tipo de protección internacional o si optan por un retorno voluntario al país.

Asimismo, se informó que todos se encuentran en buen estado de salud y reciben albergue temporal con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones, mientras se define su situación migratoria.

Costa Rica recibe desde EE.UU. el primer vuelo con deportados tras acuerdo migratorio

Las autoridades de Costa Rica recibieron el pasado sábado el primer vuelo de migrantes deportados desde Estados Unidos, en el cual viajaron 25 personas de países como Albania, Camerún, China, Guatemala, Honduras, India, Kenia y Marruecos y una costarricense, como parte del acuerdo de cooperación migratoria entre ambos países.

La Dirección General de Migración y Extranjería explicó que tras su ingreso al país las personas migrantes recibieron atención primaria por parte de la Policía Profesional de Migración y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) que les brinda hospedaje, alimentación y asistencia humanitaria durante los primeros siete días de su estancia en el país, contados a partir de su ingreso.

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Costa Rica tuvo que eximir del requisito de visa a los ciudadanos de Albania, Camerún, China, India, Kenia y Marruecos. Además, en el caso particular de Honduras se eximió del requisito de antecedentes policiales, como parte del acuerdo de cooperación migratoria con Estados Unidos.

Según indicó el ente, los migrantes tendrán opción de acceder al retorno voluntario asistido, realizar una solicitud de refugio o aplicar al programa de regularización migratoria temporal por razones humanitarias.

El pasado 23 de marzo, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, firmó un Memorando de Entendimiento con Estados Unidos para el traslado de personas extranjeras, que no son ciudadanos estadounidenses.

Según el Gobierno costarricense, el acuerdo garantiza el respeto a los derechos humanos, incluyendo la protección contra el retorno a países donde las personas puedan enfrentar peligro o persecución.

Costa Rica afirmó que el país podrá aceptar o rechazar cada caso de manera independiente, mientras que EE.UU. gestionará el apoyo financiero necesario.

* Con información de la agencia de noticias EFE y Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

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