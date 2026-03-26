 Feria del Libro en Costa Rica: Invitado Guatemala
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Feria internacional del libro de Costa Rica tendrá como invitado especial a Guatemala

El embajador de Guatemala, Geovani Castillo, subrayó el rol de la literatura como puente entre naciones.

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El embajador de Guatemala en Costa Rica, Geovani Castillo, participó en el lanzamiento oficial de la XXIV Feria Internacional del Libro Costa Rica 2026., Gobierno de Guatemala
El embajador de Guatemala en Costa Rica, Geovani Castillo, participó en el lanzamiento oficial de la XXIV Feria Internacional del Libro Costa Rica 2026. / FOTO: Gobierno de Guatemala

La Feria Internacional del Libro de Costa Rica se realizará del 22 al 30 de agosto y tendrá como invitado de honor a Guatemala, con el objetivo de estrechar los lazos culturales y literarios entre ambas naciones, informaron este jueves los organizadores.

La Cámara Costarricense del Libro anunció en conferencia de prensa que el evento ofrecerá una agenda diversa que incluirá presentaciones de libros, conversatorios, actividades para niños y jóvenes, encuentros con autores, así como espacios de formación y reflexión sobre la lectura, la escritura y el pensamiento contemporáneo.

"La feria contará con Guatemala como país invitado de honor, lo que permitirá estrechar los lazos culturales y literarios entre ambas naciones, así como ofrecer al público costarricense una amplia muestra de la producción editorial, artística y académica guatemalteca", afirmó el presidente de la Cámara, Óscar Castillo.

El embajador de Guatemala en Costa Rica, Geovani René Castillo, participó en el lanzamiento oficial de la feria y subrayó el rol de la literatura como puente entre naciones. El acto reunió a autoridades nacionales, al Cuerpo Diplomático y al sector cultural.

Según detalló el diplomático, esta designación como país invitado de honor permite afianzar las relaciones culturales y de amistad entre Guatemala y Costa Rica, al tiempo que abre nuevas oportunidades de cooperación en el ámbito literario y creativo.

Castillo añadió que esta edición marca el regreso del certamen a su sede histórica y centra uno de sus ejes principales en la presencia guatemalteca. En ese contexto, indicó que se contará con una programación especial que incluye autores, editoriales y expresiones culturales del país.

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Acerca de la feria

Según los organizadores, la feria representa una vitrina fundamental para el sector editorial, librerías, autores independientes y empresas vinculadas a la cadena del libro, generando oportunidades comerciales y de proyección internacional.

La Cámara Costarricense del Libro indicó que en las próximas semanas se estarán revelando los nombres de los autores nacionales e internacionales invitados, así como una serie de actividades especiales, presentaciones y espacios temáticos que formarán parte de la programación oficial del evento.

* Con información del Gobierno de Guatemala y la agencia de noticias EFE.

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