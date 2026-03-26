Fallece persona en accidente en ruta Interamericana

Un accidente de tránsito se registró en horas de la madrugada de este jueves, 26 de marzo, en el kilómetro 40.5 de la ruta Interamericana, con dirección hacia occidente. El saldo fue de una persona fallecida, según informaron cuerpos de socorro.
Al lugar acudieron elementos de los Bomberos Municipales Departamentales de las estaciones de Sumpango, Santo Domingo Xenacoj, El Tejar y la Central, quienes trabajaron de manera coordinada para atender la emergencia.
De acuerdo con el reporte, en el interior de uno de los vehículos involucrados se localizó a una persona sin vida, quien quedó atrapada entre los hierros retorcidos. Para la recuperación del cuerpo, los socorristas utilizaron equipo especializado de extricación vehicular.
Tras liberar a la víctima, los bomberos dieron aviso a las autoridades correspondientes para llevar a cabo las diligencias de ley.
Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de la persona fallecida ni las causas que originaron el percance vial.
Accidentes de tránsito dejan 375 fallecidos en solo dos meses de 2026
Según el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC), en los primeros dos meses de 2026 se registraron 1 mil 368 percances viales que dejaron 375 fallecidos y 1 mil 356 heridos a nivel nacional.
Brenda Santizo, vocera de la referida oficina, aseguró que para evitar accidente de tránsito se realizan operativos en los cuales se han impuesto más de 24 mil sanciones por faltas a la Ley de Tránsito y su Reglamento.
La comunicadora citó estadísticas de hechos ocurridos en las carreteras, las cuales fueron elaboradas con base en reportes de la PNC. Enfatizó que el 52% de los percances tienen como protagonista la motocicleta.
"Este es el vehículo más vulnerable dentro de la vía pública y el Departamento de Tránsito ha intensificado operativos en puntos estratégicos a nivel nacional", informó Santizo.
La portavoz indicó que las acciones preventivas de accidentes de tránsito se ejecutan con el apoyo de nueve delegaciones de la PNC y, en lo que va del año, suman un total de un mil 847 operativos. Asimismo, reveló que con esas acciones han identificado más de 44 mil vehículos e igual número de personas.