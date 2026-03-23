Motorista muere en accidente de tránsito en zona 10

Un accidente de tránsito se registró en horas de la mañana de este lunes, 23 de marzo, en el bulevar Los Próceres y 22 avenida de la zona 10 de la Ciudad de Guatemala. Una persona murió como resultado de este hecho y hay desvíos vehiculares en el área.
De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Municipales, a su centro de llamadas ingresaron múltiples alertas donde se reportaba una fuerte colisión entre un vehículo de transporte pesado y una motocicleta.
Los técnicos en urgencias médicas se movilizaron de inmediato al referido sector, donde localizaron sobre la cinta asfáltica a un hombre de aproximadamente 30 años en estado inconsciente. Al evaluarlo, confirmaron que carecía de signos vitales.
La institución indicó que, según la información recabada en el lugar, el fallecido es un motorista que colisionó con el camión y posteriormente fue atropellado por este vehículo de transporte de carga. En ese contexto, sufrió politraumatismo severo y perdió la vida en el lugar.