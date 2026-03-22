Motorista fallece tras accidente vial en ruta Interamericana

Conductores que transitaban por el kilómetro 30.5 de la carretera Interamericana alertaron a los Bomberos Municipales Departamentales, por medio del teléfono 1551, para notificar un accidente de tránsito que involucraba a por lo menos dos ocupantes de igual número de motocicletas. Al llegar, paramédicos constataron que en el lugar falleció un hombre y un segundo afectado resultó herido, pero no fue necesario trasladarlo a un centro asistencial.
La atención de la emergencia estuvo a cargo de elementos bomberiles que integran la estación que se ubica en San Bartolomé, Milpas Alta, quienes prestaron el auxilio correspondiente al hombre lesionado. Sin embargo, lamentaron no encontrar signos vitales en uno de los motoristas que se accidentaron en este tramo de la ruta Interamericana.
Tras confirmar el deceso del motorista, los rescatistas coordinaron la llegada de las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) y Ministerio Público al kilómetro 30.5 de la ruta Interamericana.
En imágenes compartidas por los rescatistas se pudo constatar que en el punto quedaron dos motocicletas afectadas, aunque una quedó tirada en el suelo y otra estaba en su posición normal, pero con el neumático trasero torcido.
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Mancha en el asfalto de ruta Interamericana
Después del accidente de tránsito, en el asfalto del kilómetro 30.5 de la carretera Interamericana quedó una mancha, posiblemente de aceite o de combustible de alguna de las dos motocicletas que se accidentaron.
Cabe destacar que una de las motocicletas que se accidentó estaba identificada con las placas M 141 MZJ. Tirado sobre el asfalto quedó otro vehículo de dos ruedas de color verde, con uno de los asientos destruido, así como la placa de identificación.
Pese a lo fuerte del accidente de las motocicletas, en este tramo de la ruta Interamericana no se reportó congestionamiento vehicular, según videos compartidos por el referido cuerpo de rescate.