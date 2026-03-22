 Motorista fallece tras accidente vial en ruta Interamericana
Nacionales

Motorista fallece tras accidente vial en ruta Interamericana

El percance ocurrió en el carril derecho con sentido hacia el occidente, donde un motorista quedó fallecido.

Compartir:
El accidente ocurrió en el sentido hacia el occidente, destacaron los Bomberos Municipales Departamentales., Bomberos Municipales Departamentales.
El accidente ocurrió en el sentido hacia el occidente, destacaron los Bomberos Municipales Departamentales. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales.

Conductores que transitaban por el kilómetro 30.5 de la carretera Interamericana alertaron a los Bomberos Municipales Departamentales, por medio del teléfono 1551, para notificar un accidente de tránsito que involucraba a por lo menos dos ocupantes de igual número de motocicletas. Al llegar, paramédicos constataron que en el lugar falleció un hombre y un segundo afectado resultó herido, pero no fue necesario trasladarlo a un centro asistencial.

La atención de la emergencia estuvo a cargo de elementos bomberiles que integran la estación que se ubica en San Bartolomé, Milpas Alta, quienes prestaron el auxilio correspondiente al hombre lesionado. Sin embargo, lamentaron no encontrar signos vitales en uno de los motoristas que se accidentaron en este tramo de la ruta Interamericana.

Tras confirmar el deceso del motorista, los rescatistas coordinaron la llegada de las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) y Ministerio Público al kilómetro 30.5 de la ruta Interamericana.

En imágenes compartidas por los rescatistas se pudo constatar que en el punto quedaron dos motocicletas afectadas, aunque una quedó tirada en el suelo y otra estaba en su posición normal, pero con el neumático trasero torcido.

En otras noticias: Carro se empotra en el monumento de Miguel Ángel Asturias.

Carro se empotra en el monumento de Miguel Ángel Asturias

Autoridades de tránsito reportaron que durante la madrugada un carro se empotró sobre el arriate de la Avenida Reforma.

Mancha en el asfalto de ruta Interamericana

Después del accidente de tránsito, en el asfalto del kilómetro 30.5 de la carretera Interamericana quedó una mancha, posiblemente de aceite o de combustible de alguna de las dos motocicletas que se accidentaron.

Cabe destacar que una de las motocicletas que se accidentó estaba identificada con las placas M 141 MZJ. Tirado sobre el asfalto quedó otro vehículo de dos ruedas de color verde, con uno de los asientos destruido, así como la placa de identificación.

Pese a lo fuerte del accidente de las motocicletas, en este tramo de la ruta Interamericana no se reportó congestionamiento vehicular, según videos compartidos por el referido cuerpo de rescate.

En Portada

Fotos: Jesús Nazareno Redentor de los Cautivos resalta la fe del Pueblo Católicot
Nacionales

Fotos: Jesús Nazareno Redentor de los Cautivos resalta la fe del Pueblo Católico

09:38 AM, Mar 22
VIDEO. Así celebró Petén el triunfo de Lester Martínezt
Deportes

VIDEO. Así celebró Petén el triunfo de Lester Martínez

10:57 AM, Mar 22
Irán lanza misiles de largo alcance contra bases de Estados Unidos y Reino Unidot
Internacionales

Irán lanza misiles de largo alcance contra bases de Estados Unidos y Reino Unido

11:08 AM, Mar 22
Frustran saqueo en tiendas de zona 1 con captura infragantit
Nacionales

Frustran saqueo en tiendas de zona 1 con captura infraganti

08:18 AM, Mar 22
El Manchester City se consagra campeón la EFL Cupt
Deportes

El Manchester City se consagra campeón la EFL Cup

12:27 PM, Mar 22

Temas

GuatemalaFútbolDestacadas#liganacionalIránMundial 2026Estados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Liga Nacionalredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos