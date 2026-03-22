Carro se empotra en el monumento de Miguel Ángel Asturias

La Policía Municipal de Tránsito de la Ciudad de Guatemala (Policía MT) reportó que, durante la madrugada de este domingo, 22 de marzo de 2026, un carro se empotró en el monumento dedicado al Premio Nobel de Literatura, Miguel Ángel Asturias.
Junto al reporte, las autoridades compartieron la foto del automotor, que quedó con serios daños, luego de que el chofer perdiera el control en la Avenida Reforma y 14 calle de la zona 10 capitalina.
La Policía MT informó en sus cuentas oficiales que gestionó el apoyo de grúas para sacar el carro, que según las imágenes, se subió a la base del busto de Miguel Ángel Asturias.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron al lugar para constatar los daños y tomar nota de la identidad del piloto y detalles del automóvil que se accidentó en el área.
Investigación del accidente
Autoridades no descartaron acciones de investigación en el accidente de tránsito, aunque tampoco reportaron heridos de gravedad. Se espera que compartan imágenes de como ocurrió el incidente, considerando que una de las posibilidades es un exceso de velocidad en el lugar.
Aunque el carro no dañó directamente el monumento de Miguel Ángel Asturias, si impactó en la base de concreto sobre la que está edificada la obra.
La Policía MT aseguró que "trabaja para mejorar la movilidad de la zona".