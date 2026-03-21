Lester Martínez: "Mamá, papá, tu hijo es campeón del mundo"

El boxeador guatemalteco Lester Martínez logró esta noche del 21 de marzo de 2026 una victoria de oro ante el estadounidense Immanuwel Aleem, que le dio el título como campeón mundial interino del peso supermediano (168 libras) del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).
Tras su gran triunfo en el National Orange Show Event Center de San Bernardino, California, Estados Unidos, Lester Martínez tomó el micrófono y agradeció al guatemalteco que se había hecho presente en la velada boxística.
"Gracias a los guatemaltecos que están acá y que son parte de esta historia, de este cinturón. Guatemala tiene campeón mundial", dijo un emocionado Lester Martínez.
Ante esas declaraciones, el público vitoreó: "Sí se pudo, sí se pudo, sí de pudo".
Mensaje de Lester Martínez a los papás
El hoy campeón mundial interino, Lester Martínez, reiteró el agradecimiento a todos por el apoyo. "Gracias a todos los que están presentes y por ser parte de esta historia. Arriba Guatemala", exclamó Martínez.
Por último, Lester Martínez tomó la palabra y sacó el grito de toda su vida: "Lo tengo guardado desde hace mucho tiempo: Mamá, papá, tu hijo es campeón del mundo".
Luego se refirió a su próxima pelea y la posibilidad de ir a buscar un reto con el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez". "Bueno yo lo estaba buscando y ahora yo soy el retador, así que prepárense porque yo me preparé para poder ganar", dijo Lester Martínez.