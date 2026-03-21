Arévalo y Herrera felicitan a Lester Martínez

El presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera celebraron la victoria de Lester Martínez, quien se consagró campeón mundial interino tras derrotar al estadounidense Immanuwel Aleem en el National Orange Show Event Center de San Bernardino, California.
Guatemala tiene campeón mundial interino: Lester Martínez. Una noche que queda en la historia del boxeo con el nombre de un guatemalteco que nos llena de orgullo, un petenero que nunca dejó de creer. ¡Grande entre los grandes!", escribió el presidente Arévalo en sus redes sociales.
Por su parte, la vicepresidenta Herrera calificó el triunfo como histórico: "¡Histórico, Lester Martínez! Tu victoria es el reflejo de años de disciplina. Gracias por recordarnos que, con entrega y corazón, no hay meta inalcanzable. Guatemala brilla en lo más alto del boxeo".
La pelea
Lester Martínez, originario de San Benito, Petén, enfrentó a Immanuwel Aleem con un récord previo de 20 combates, 19 victorias (16 por K.O.) y un empate, mientras que su rival contaba con 26 peleas, 22 victorias (14 por K.O.), 3 derrotas y 3 empates.
Desde su llegada al escenario a las 18:00 horas (GT), Martínez se mostró confiado y relajado. Durante la pelea, ambos boxeadores intercambiaron golpes intensos, con Aleem conectando un uppercut que sacudió al chapín, pero Martínez mantuvo su ritmo y técnica, imponiéndose finalmente y asegurando el título interino mundial.
El combate estuvo acompañado por un gran grupo de aficionados guatemaltecos, quienes se congregaron en el recinto para apoyar a Martínez y celebrar su victoria histórica.
Las felicitaciones de Arévalo y Herrera reflejan el reconocimiento oficial a un logro que pone a Guatemala en lo más alto del boxeo internacional y resalta la perseverancia y disciplina del joven petenero.