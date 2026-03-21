Resultado pelea entre Lester Martínez vs. Immanuwel Aleem

El National Orange Show Event Center de San Bernardino, California, Estados Unidos, fue el escenario histórico que acogió esta noche la presencia de aficionados de Guatemala, quienes se congregaron para brindarle su apoyo, respaldo y oraciones al boxeador nacido en San Benito, Petén, Lester Martínez, quien expuso su invicto ante su rival estadounidense Immanuwel Aleem.
Los números de Lester Martínez previo al combate ante Aleem eran de 20 enfrentamientos con 19 victorias (16 por K.O.) y un empate, el conseguido ante Christian M’billi el 13 de septiembre de 2025.
Por su parte, Immanuwel Aleem llegó con 26 enfrentamientos, de los cuales habían sido 22 victorias (14 por K.O.), 3 derrotas y 3 empates.
Alrededor de las 18:00 horas GT, Lester Martínez ya había llegado al National Orange Show Event Center y se le vio totalmente relajado, situación característica del boxeador chapín a lo largo de su carrera profesional.
Mientras los minutos corrían y se aceraba la hora del combate, Lester Martínez fue entrevistado por la televisora que origina la señal y dijo: "Me siento muy contento. Ya estamos en el lugar y ahora solo falta ir a recoger nuestro título".
La histórica pelea
Immanuwel Aleem entró con mejor ritmo entre que Lester Martínez lució más relajado, pero cuidando mucho su guardia. Ambos boxeadores conectaron buenos golpes lo que hizo que el primer round cerrara parejo, aunque los expertos daban en la tarjeta 10-9 a favor del guatemalteco.
Lester empezó a mostrar sus mejores armas y dominó a su sabor el segundo asalto. Su técnica, su ritmo y su estado físico estaba intacto. Las tarjetas seguían favoreciendo al chapín.
El rival de Lester reaccionaba y sus golpes ya empezaban a dañar al nacional, pero el corazón petenero salía bien del tercer episodio ya que mantenía un ritmo constante y una buena técnica tanto en la defensa como en su ataque.
Immanuwel Aleem conectó un fabuloso uppercut que sacudió las ideas del nacional, quien evidentemente quedó afectado, pero lo hizo encarar con más determinación el combate.
Para el sexto round, el réferi llamó la atención de los combatientes y les invitó a no dar golpes en la parte superior de la cabeza.
En el octavo asalto se observó a Lester lanzar más golpes largos, lo que hacía descuidar su guardia alta, pero abría la posibilidad de sumar puntos valiosos en la recta final donde aventaja entre 4 a 5 puntos a su rival.
Los boxeadores se mantenían enteros entre el noveno y décimo round y se venía lo más crítico del combate: Los dos últimos episodios donde los contendientes sacarían lo mejor de sí para hacer la diferencia y buscar el título mundial interino.
Tras 12 excelentes asaltos, y un cierre cardíaco, el combate terminó y se debió ir a la decisión de los jueces, que por decisión unánime dan triunfo para el nacional, y Lester Martínez escribe con letras de oro su nombre como el primer campeón.
Otro chapín en el ring
La pelea coestelar de esta noche estuvo a cargo de los boxeadores Joshua Anton, de origen guatemalteco, vs. el uzbeko Kudratillo Abdokakhoeov. Dicha pelea fue bien recibida por el público presente que esperaba el combate de Lester, pero que también demostró su apoyo a Anton, que llegó con estos números: 12 victorias y 0 derrotas, 11 por la vía del K. O.
La pelea fue bastante rápida. Tras el primer round Abdokakhoeov se quejó de un fuerte dolor de cabeza y tras su evaluación se decidió que ya no saliera al segundo asalto y de esa forma se dio por concluida.