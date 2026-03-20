 Declaraciones de Lester Martínez previo al duelo ante Aleem
Lester Martínez: "Volvernos campeones el 21 de marzo va a ser un gran sueño"

El boxeador guatemalteco también se refirió al país, donde brindó unas palabras que enorgullecen a los connacionales.

Lester Martínez en conferencia de prensa / FOTO: Captura de video / ProBox TV

El boxeador guatemalteco Lester Martínez sigue viviendo horas de emoción previo a su enfrentamiento de este sábado 21 de marzo en el National Orange Show Event Center de San Bernardino, California, Estados Unidos, donde combata ante el estadounidense Immanuwel Aleem.

Previo al combate de este sábado, Lester Martínez tuvo su primer cara a cara con su contrincante, donde también hubo una conferencia de prensa, en la cual el boxeador oriundo del departamento norteño de Petén, dejó claro su deseo de ganar el título interino del peso supermediano del del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

El boxeador nacional dijo sentirse "bastante genial" al recordar que toda su meta y sueño que ha traído desde hace mucho tiempo está a punto de suceder este sábado. Y es que, Lester Martínez siempre ha soñado con ser campeón mundial.

"Desde que empecé con esto (boxeo profesional), donde algún día dije que se me iba a dar, que ese día este a punto de suceder, se siente bastante genial", dijo Lester Martínez.

¿Dónde ver la pelea de Lester Martínez vs. Immanuewel Aleem?

Conoce más detalles del evento donde estará peleando el guatemalteco, quien busca el título interino supermediano.

El referente centroamericano habló también de la nostalgia que siente de representar a un país pequeño, pero que hace cosas sumamente importantes para crecer como nación.

"También hay mucha nostalgia por todo lo que hemos venido trabajando y contribuyendo, por el motivo de dónde venimos, de qué país venimos; de un país sumamente pequeño que en algún momento va a ser más grande de lo que va haciendo", reflexionó Lester.

"Volvernos campeones el 21 de marzo con ese bendito título del CMB va a ser un gran sueño para Lester Martínez; toda Guatemala lo va a disfrutar tanto como yo", fue el deseo expresado por el boxeador en la conferencia de prensa.  

Mensaje a sus seguidores

Lester Martínez también tuvo un mensaje especial para sus seguidores, entre ellos, niños, niñas, jóvenes y adultos: "Si a ustedes les gusta algo, que nada ni nadie los detenga, el camino no va a ser fácil y conforme vayan avanzando el camino se va volviendo más complicado, pero insistan, nunca desistan, persistan, y sigan haciendo las cosas con disciplina; tarde o temprano ese resultado que tanto habían esperado desde hace mucho tiempo va a llegar".  

Transporte extraurbano suspende manifestación y se mantiene en asamblea permanentet
Nacionales

Transporte extraurbano suspende manifestación y se mantiene en asamblea permanente

09:01 AM, Mar 20
Empagua recomienda rutas alternas para usuarios del Aeropuerto La Aurorat
Nacionales

Empagua recomienda rutas alternas para usuarios del Aeropuerto La Aurora

07:53 PM, Mar 18
Hollywood despide a Chuck Norris: actores y leyendas del cine reaccionan a su muertet
Farándula

Hollywood despide a Chuck Norris: actores y leyendas del cine reaccionan a su muerte

09:36 AM, Mar 20
Día Internacional de los Bosques: las iniciativas que impulsa INAB para el manejo sostenible de bosquest
Nacionales

Día Internacional de los Bosques: las iniciativas que impulsa INAB para el manejo sostenible de bosques

10:26 AM, Mar 20
Sin bajarse de sus vehículos, motoristas se van a los golpes en pleno tránsito de zona 10 (VIDEO)t
Nacionales

Sin bajarse de sus vehículos, motoristas se van a los golpes en pleno tránsito de zona 10 (VIDEO)

09:15 AM, Mar 20

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

