Declaraciones de Lester Martínez previo al duelo ante Aleem

El boxeador guatemalteco Lester Martínez sigue viviendo horas de emoción previo a su enfrentamiento de este sábado 21 de marzo en el National Orange Show Event Center de San Bernardino, California, Estados Unidos, donde combata ante el estadounidense Immanuwel Aleem.
Previo al combate de este sábado, Lester Martínez tuvo su primer cara a cara con su contrincante, donde también hubo una conferencia de prensa, en la cual el boxeador oriundo del departamento norteño de Petén, dejó claro su deseo de ganar el título interino del peso supermediano del del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).
El boxeador nacional dijo sentirse "bastante genial" al recordar que toda su meta y sueño que ha traído desde hace mucho tiempo está a punto de suceder este sábado. Y es que, Lester Martínez siempre ha soñado con ser campeón mundial.
"Desde que empecé con esto (boxeo profesional), donde algún día dije que se me iba a dar, que ese día este a punto de suceder, se siente bastante genial", dijo Lester Martínez.
El referente centroamericano habló también de la nostalgia que siente de representar a un país pequeño, pero que hace cosas sumamente importantes para crecer como nación.
"También hay mucha nostalgia por todo lo que hemos venido trabajando y contribuyendo, por el motivo de dónde venimos, de qué país venimos; de un país sumamente pequeño que en algún momento va a ser más grande de lo que va haciendo", reflexionó Lester.
"Volvernos campeones el 21 de marzo con ese bendito título del CMB va a ser un gran sueño para Lester Martínez; toda Guatemala lo va a disfrutar tanto como yo", fue el deseo expresado por el boxeador en la conferencia de prensa.
Mensaje a sus seguidores
Lester Martínez también tuvo un mensaje especial para sus seguidores, entre ellos, niños, niñas, jóvenes y adultos: "Si a ustedes les gusta algo, que nada ni nadie los detenga, el camino no va a ser fácil y conforme vayan avanzando el camino se va volviendo más complicado, pero insistan, nunca desistan, persistan, y sigan haciendo las cosas con disciplina; tarde o temprano ese resultado que tanto habían esperado desde hace mucho tiempo va a llegar".