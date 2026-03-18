¿Dónde ver la pelea de Lester Martínez vs. Immanuewel Aleem?

El boxeador guatemalteco Lester Martínez tiene este fin de semana su primera pelea del año 2026, y será una dura tarea frente al estadounidense Immanuewel Aleem, pero el favoritismo se inclina a favor del chapín ya que hoy en día es el segundo del ranquin del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).
Lester Martínez, solo por detrás del mexicano Saúl "Canelo" Álvarez, enfrentará este sábado en el National Orange Show Event Center de San Bernardino, California, Estados Unidos, al octavo del ranquin mundial de la categoría del peso supermediano (168 libras), el estadounidense Immanuewel Aleem.
Lester Martínez llega al combate con números de 19 victorias, 0 derrotas y 1 empate, (16 KO), por su parte, Immanuwel Aleem llega con 22 victorias, 3 derrotas y 3 empates, (14 KO), y que peleó por última vez en julio de 2025.
¿Dónde ver la pelea de Lester Martínez?
El evento boxístico está acaparando la atención de gran parte de la población guatemalteca, pero en especial, de los habitantes de cada municipio de Petén, departamento que vio nacer y dar sus primeros pasos a Lester Martínez.
Y toda Guatemala podrá disfrutar del evento por la señal abierta de TV Azteca Guate, pero también existen otras opciones para seguir el evento boxístico de Lester Martínez.
- Disney+
- ProBox TV
- Fubo Sports Network, incluido en la programación de Fubo en Estados Unidos (servicio que cuenta con una prueba gratuita)
¿En qué horario pelea Lester Martínez?
Como todo evento de boxeo, no hay una hora exacta para cada una de las peleas agendadas en una noche boxística.
Lo cierto es que la noche de boxeo comenzará a las 18:00 horas de Guatemala, y la pelea de Lester Martínez podría ser alrededor de las 21:00 horas.
Emisoras Unidas Digital tendrá una cobertura especial este sábado 21 de marzo dándole seguimiento a cada uno de los detalles relevantes de Lester Martínez, quien buscará en horas de la noche ese título interino.