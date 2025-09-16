 Martínez y Chumil reciben felicitación de presidente Arévalo
Deportes

Lester Martínez y Sergio Chumil reciben felicitación del presidente Arévalo

"Felicito a estos grandes atletas guatemaltecos por su destacada participación y por representar con orgullo a nuestro país", expresó Bernardo Arévalo en 'La Ronda'.

Compartir:
El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", el lunes 8 de septiembre., Omar Solís/Emisoras Unidas
El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", el lunes 8 de septiembre. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

Este martes, durante la tradicional actividad de "La Ronda", el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, dedicó un espacio para reconocer públicamente los logros recientes de dos destacados deportistas nacionales: el boxeador Lester Martínez y el ciclista Sergio Chumil. Ambos atletas han puesto en alto el nombre de Guatemala en competencias internacionales de gran relevancia.

Lester Martínez, originario de Petén, protagonizó el pasado sábado una emocionante pelea en Las Vegas, donde empató por decisión dividida ante el franco-camerunés Christian M'billi en la contienda por el título interino del peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Este resultado representa un hito para el boxeo guatemalteco, reafirmando la capacidad y el talento de los pugilistas nacionales en escenarios internacionales. Por su parte, Sergio Chumil completó con éxito la Vuelta a España 2025, culminando la última etapa celebrada el domingo. Con ello, se convirtió en el primer ciclista guatemalteco en finalizar esta exigente competencia, un logro que refleja disciplina, resistencia y dedicación. Ambos deportistas han demostrado un alto nivel competitivo y se han ganado el reconocimiento de la nación.

El mensaje de Arévalo para Lester Martínez y Sergio Chumil

El presidente Arévalo expresó su admiración y orgullo por estos logros: "Es un buen momento para enviar un saludo y felicitación para dos grandes atletas guatemaltecos que han brillado esta semana y que han puesto en alto el nombre de nuestro país. Me refiero a Lester Martínez, el pugilista petenero que logró un empate con el campeón mundial del peso supermediano, es realmente un logro importante", señaló. Además, destacó la participación de Chumil: "Y también a Sergio Chumil, primer ciclista guatemalteco en completar la Vuelta a España, ambos han tenido una gran participación y nos sentimos muy orgullosos de su esfuerzo y del alto nivel que han demostrado en ambas disciplinas".

Tras sus respectivas competencias, Lester Martínez regresó al país el lunes por la tarde para pasar unos días con su familia, recuperándose tras intensas semanas de preparación. En contraste, Sergio Chumil permanece en España, descansando y retomando sus entrenamientos de cara a futuras competencias ciclistas. Con estos reconocimientos, Guatemala celebra el esfuerzo y la dedicación de dos atletas que continúan inspirando a nuevas generaciones.

Foto embed
presidente-bernardo-arevalo-desfile-independencia-15-septiembre-2025-emisoras-unidas3 -

En Portada

EE. UU. destaca avances notables en colaboración con Guatemala para atender migración y combatir narcotráfico t
Nacionales

EE. UU. destaca "avances notables" en colaboración con Guatemala para atender migración y combatir narcotráfico

08:26 AM, Sep 16
Lester Martínez y Sergio Chumil reciben felicitación del presidente Arévalot
Deportes

Lester Martínez y Sergio Chumil reciben felicitación del presidente Arévalo

08:58 AM, Sep 16
Videos muestran brutales peleas durante el paso de antorchas en Guatemalat
Viral

Videos muestran brutales peleas durante el paso de antorchas en Guatemala

10:02 AM, Sep 16
VIDEOS. Impresionante bola de fuego ilumina el cielot
Viral

VIDEOS. Impresionante bola de fuego ilumina el cielo

08:36 AM, Sep 16

Temas

GuatemalaFútbolEstados UnidosNoticias de Guatemala#liganacionalEE.UU.Mundial 2026redes socialesFutbol GuatemaltecoJusticiaSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos