Lester Martínez mantiene su invicto tras empate con M'billi

Este sábado, el boxeador guatemalteco Lester Martínez subió al ring del Allegiant Stadium en Las Vegas, Nevada, para enfrentar al francés Christian M'billi en una contienda válida por el título interino súper mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). El oriundo de Petén llegaba con un récord invicto de 18 victorias, 15 de ellas por nocaut, y se enfrentaba a un rival de gran experiencia y pegada, lo que prometía un combate intenso y equilibrado.
Desde el inicio, la pelea mostró un ritmo parejo, con ambos púgiles demostrando técnica y defensa. Martínez buscaba mantener la distancia con su jab y contragolpes, mientras que M'billi optaba por presionar, acortar el espacio y lanzar combinaciones rápidas para aprovechar su menor estatura y alcance. Los primeros asaltos fueron de estudio, donde se podía percibir que la decisión final podría definirse por tarjetas, ya fuera de manera unánime o dividida.
Lester Martínez mantiene su invicto
Con el avance de los rounds, la exigencia física comenzó a notarse en ambos competidores. Lester Martínez mostró signos de fatiga en su ritmo y cardio, aunque continuó defendiendo su invicto con golpes precisos. Por su parte, M'billi también evidenciaba cansancio, aunque su presión constante y la fuerza de sus impactos le daban una ligera ventaja. El octavo round fue uno de los más electrizantes, con intercambios de combinaciones que mantuvieron al público al borde de sus asientos, demostrando la intensidad del combate.
Al final, los jueces decretaron un empate por decisión dividida, permitiendo que Martínez mantuviera su récord invicto con 19 victorias (16 por nocaut), 0 derrotas y 1 empate. La pelea fue un verdadero espectáculo de boxeo profesional, mostrando el talento y la entrega de ambos pugilistas, y dejando la expectativa de futuros encuentros que podrían definir títulos mundiales en la categoría súper mediana.