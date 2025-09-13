 Lester Martínez mantiene su invicto tras empate con M'billi
Deportes

VIDEO. Lester Martínez mantiene su invicto tras épico empate con Christian M'billi

En un enfrentamiento lleno de golpes y emociones, Lester Martínez y Christian M'billi empataron en Las Vegas, preservando Martínez su récord invicto de 19-0-1.

Compartir:
Lester Martínez vs. Christian Mbilli - Netflix
Lester Martínez vs. Christian Mbilli / FOTO: Netflix

Este sábado, el boxeador guatemalteco Lester Martínez subió al ring del Allegiant Stadium en Las Vegas, Nevada, para enfrentar al francés Christian M'billi en una contienda válida por el título interino súper mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). El oriundo de Petén llegaba con un récord invicto de 18 victorias, 15 de ellas por nocaut, y se enfrentaba a un rival de gran experiencia y pegada, lo que prometía un combate intenso y equilibrado.

Desde el inicio, la pelea mostró un ritmo parejo, con ambos púgiles demostrando técnica y defensa. Martínez buscaba mantener la distancia con su jab y contragolpes, mientras que M'billi optaba por presionar, acortar el espacio y lanzar combinaciones rápidas para aprovechar su menor estatura y alcance. Los primeros asaltos fueron de estudio, donde se podía percibir que la decisión final podría definirse por tarjetas, ya fuera de manera unánime o dividida.

Lester Martínez mantiene su invicto

Con el avance de los rounds, la exigencia física comenzó a notarse en ambos competidores. Lester Martínez mostró signos de fatiga en su ritmo y cardio, aunque continuó defendiendo su invicto con golpes precisos. Por su parte, M'billi también evidenciaba cansancio, aunque su presión constante y la fuerza de sus impactos le daban una ligera ventaja. El octavo round fue uno de los más electrizantes, con intercambios de combinaciones que mantuvieron al público al borde de sus asientos, demostrando la intensidad del combate.

Al final, los jueces decretaron un empate por decisión dividida, permitiendo que Martínez mantuviera su récord invicto con 19 victorias (16 por nocaut), 0 derrotas y 1 empate. La pelea fue un verdadero espectáculo de boxeo profesional, mostrando el talento y la entrega de ambos pugilistas, y dejando la expectativa de futuros encuentros que podrían definir títulos mundiales en la categoría súper mediana.

Foto embed
Lester Martínez, el mejor libra por libra en Guatemala - CDA - Escuela Profesional de Boxeo

En Portada

VIDEO. Lester Martínez mantiene su invicto tras épico empate con Christian Mbillit
Deportes

VIDEO. Lester Martínez mantiene su invicto tras épico empate con Christian Mbilli

09:25 PM, Sep 13
Confirman un fallecido por colapso en La Democracia, Escuintlat
Nacionales

Confirman un fallecido por colapso en La Democracia, Escuintla

07:17 PM, Sep 13
EE. UU. amenaza con quitar visas a extranjeros que se burlen del asesinato de Charlie Kirkt
Internacionales

EE. UU. amenaza con quitar visas a extranjeros que se burlen del asesinato de Charlie Kirk

12:48 PM, Sep 13
José Contreras hace una fuerte autocrítica ante la crisis de Comunicacionest
Deportes

José Contreras hace una fuerte autocrítica ante la crisis de Comunicaciones

08:00 PM, Sep 13

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.#liganacionalMundial 2026redes socialesJusticiaSeguridad vialFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos