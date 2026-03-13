Lester Martínez segundo en ranquin del Consejo Mundial

El boxeador guatemalteco Lester Martínez ha logrado ascender al puesto dos del ranquin del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), 168 libras -supermediano-, y con ello se ubica por detrás del actual campeón de dicha división, el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez. Este logro se da a pocos días de una crucial pelea del deportista nacional, que lo enfrentará a Immanuwel Aleem el próximo 21 de marzo.
La nueva actualización del ranquin del Consejo Mundial de Boxeo califica a los deportistas hasta el pasado 2 de marzo, fecha en la cual, el boxeador nacional se ha convertido en una de las más grandes novedades al posicionarse solo detrás del campeón, lo cual lo perfila como una de las grandes posibilidades para retar por el título mundial al "Canelo".
Ranquin del CMB, categoría supermediano (168 libras)
- Saúl Álvarez (México), actual campeón
- Lester Martínez (Guatemala)
- Jacob Bank (Dinamarca)
- Diego Pacheco (Estados Unidos)
- Jaime Munguía (México)
- Luka Plantic (Croacia)
- Bektemir Melikuziev (Uzbekistán)
- Immanuwel Aleem (Estados Unidos)
- Jermall Charlo (Estados Unidos)
- Sergey Derevyanchenko (Ucrania)
Martínez de 30 años de edad y originario del departamento de Petén, superó a Jacob Bank de Dinamarca. Su contrincante de marzo, Immanuwel Allem, se encuentra en la octava casilla, por lo que una victoria en su próxima pelea le sumará puntos para buscar el primer lugar.
El empate que impulsó su carrera
Lester Martínez tomó la decisión de pasar a ser deportista federado a profesional, y su camino en ese ámbito comenzó con un triunfo ante Ricardo Mayorga en 2019 en Guatemala.
De ahí en adelante, el petenero alzó 19 triunfos, donde 16 fueron por la vía del nocaut. Pero en la última pelea se registró un empate, lo que hizo que Lester siguiera con su invicto e hizo que las altas miradas del boxeo lo miraran.
Fue en septiembre de 2025 cuando Lester Martínez se midió al boxeador francés Christian Mbilli, en un combate celebrado en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Su pelea, fue el preámbulo a la aparición de Saúl "Canelo" Álvarez.
Aquella pelea terminó en un empate, y de acuerdo a los expertos y al Consejo, fue la pelea del 2025 por su intensidad, calidad y el nivel mostrado por ambos boxeadores.
Lester Martínez tendrá su vigésimo primera pelea este sábado 21 de marzo en el National Orange Show Event Center de San Bernardino, California, Estados Unidos.
Lester Martínez, 19 victorias, 0 derrotas y 1 empate, (16 KO), peleará con el estadounidense Immanuwel Aleem, 22 victorias, 3 derrotas y 3 empates, (14 KO), que peleó por última vez en julio de 2025.