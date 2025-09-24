 Lester Martínez habla "del mal ejemplo" que fue
Deportes

El guatemalteco Lester Martínez abre su corazón y habla "del mal ejemplo" que fue para muchos niños

El boxeador compartió un testimonio íntimo sobre su infancia, sus errores y la motivación que lo impulsa.

Compartir:
Lester Martínez se mantiene invicto tras 20 peleas como profesional
Lester Martínez se mantiene invicto tras 20 peleas como profesional / FOTO: COG

El nombre del deportista guatematleco Lester Martínez resuena con fuerza en el boxeo guatemalteco.  Sin embargo, detrás de los triunfos y los reflectores, el joven atleta ha decidido abrir su corazón y hablar sin filtros sobre su pasado.

Con sinceridad, confesó que en algún momento se convirtió en "un mal ejemplo" para muchos niños, una carga que hoy lo motiva a cambiar y a ser una inspiración para las nuevas generaciones. Martínez relató que a los 12 años dejó su natal Petén para trasladarse a Izabal en busca de oportunidades en el boxeo.

@backfocuspodcast

Parte del episodio con Lester Martínez , disponible en nuestro canal .#backfocuspodcast #guatemala🇬🇹 #podcast #viral #box

♬ sonido original - Backfocus Podcast

"Era bien chiquito, mis papás no me querían dejar ir. Decían: ¿cómo un niño de 12 años va a irse de su casa a recibir golpes en la cabeza?", recordó.  La preocupación de sus padres era comprensible: lo que veían en televisión parecía un deporte sangriento y peligroso.

A pesar del miedo, su padre jugó un papel crucial. Le confesó que hubiera deseado recibir la oportunidad de practicar algún deporte en su juventud.  Esa confesión fue un parteaguas para Lester, quien decidió apostar por su sueño con el respaldo de su familia.

Lester Martínez sigue marcando historia 

En su testimonio, Lester reconoció que cometió errores que lo llevaron a ser visto como un mal referente.  Sin embargo, lejos de evadir su responsabilidad, aceptó ese pasado con el deseo de transformarlo. "Quiero cambiar eso, quiero que mis papás se sientan orgullosos", expresó.

La figura paterna, nuevamente, fue decisiva en su vida. Entre bromas, su papá solía decir: "Si Lester se queda aquí, le damos cincho porque no hace caso y no va bien en la escuela". Estas palabras, aunque duras, se convirtieron en motivación.

Lester Martínez preparado para encarar una pelea histórica

El boxeador guatemalteco expone su invicto de 19 peleas ante su primer rival europeo, Christian Mbilli, quien llega con 29 peleas invictas.

Hoy, el boxeador busca recompensar a sus padres por lo que no fue de pequeño. La meta de Lester Martínez es clara: demostrar que, aunque los tropiezos formen parte del camino, es posible levantarse y seguir adelante.

Para él, su mayor victoria no está en el cuadrilátero, sino en hacer que sus padres se sientan orgullosos.

En Portada

Arévalo destaca en la ONU la necesidad de revitalizar el diálogo global por la paz y defender la democraciat
Nacionales

Arévalo destaca en la ONU la necesidad de revitalizar el diálogo global por la paz y defender la democracia

01:40 PM, Sep 24
Chumil: Estamos listos para representar a Guatemala en el Mundial de Ciclismot
Deportes

Chumil: "Estamos listos para representar a Guatemala en el Mundial de Ciclismo"

01:41 PM, Sep 24
Derrumbe en Hincapié: Cierre parcial, vías alternas y anuncio de multast
Nacionales

Derrumbe en Hincapié: Cierre parcial, vías alternas y anuncio de multas

12:22 PM, Sep 24
Puerto Rico será la sede de Miss Universo 2026t
Farándula

Puerto Rico será la sede de Miss Universo 2026

01:26 PM, Sep 24

Temas

GuatemalaFútbolEstados UnidosEE.UU.redes socialesNoticias de Guatemala#liganacionalMundial 2026JusticiaReal MadridSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos