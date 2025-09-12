 Día, hora y dónde ver la pelea de Lester Martínez
Deportes

Lester Martínez preparada para encarar una pelea histórica

El boxeador guatemalteco expone su invicto de 19 peleas ante su primer rival europeo, Christian Mbilli, quien llega con 29 peleas invictas.

Lester Martínez se mide al francés Christian Mbilli
Lester Martínez se mide al francés Christian Mbilli / FOTO: Riyadh Season

El Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, con capacidad para más de 60 mil aficionados, será el escenario deportivo que reciba este sábado 13 de septiembre al guatemalteco Lester Martínez, quien enfrentará su pelea número 20 como profesional ante el francés Christian Mbilli, quien de 29 peleas no conoce derrota. 

La previa quedó servida. Lester Martínez ha tenido una agenda movida en las últimas 24 horas. Primero fue parte de la conferencia de prensa donde tuvo la oportunidad de encararse con Christian Mbilli, para una de las fotografías icónicas del evento.

Este día, también Lester Martínez y Christian Mbilli fueron parte de la ceremonia del pesaje donde ambos boxeadores alcanzaron el pesaje ideal de las 167 libras, quedando todo definido para que este sábado por la noche, se de una de las peleas más importantes y relevantes para el pugilista nacido en Petén y que quiere el título interino súper mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Pelea número 20

Lester Martínez debutó en el boxeo profesional un 6 de abril de 2019, cuando en Ciudad Cayalá derrotó al experimentado nicaragüense Ricardo Mayorga por nocaut y de ahí en adelante ha forjado una de las historias más relevantes en la historia del boxeo nacional.   

En su camino a la pelea número 20, Lester Martínez venció a los mexicanos Daniel Montejo, Jesús Jiménez, Abraham Hernández, Michi Muñoz, Uriel González, Juan Torres, Gabriel López, Jaime Hernández, Fabián Ríos; a los estadounidenses Rodolfo Gómez Jr., Jeremie Parks, Isaías Steen y Joeshon James.

En sus 19 peleas, Martínez también le ganó a los centroamericanos, el nicaragüense Ricardo Mayorga y el costarricense Roy Fernández. De Sudamérica, derrotó al ecuatoriano Carlos Góngora, al colombiano Rubén Angulo y al brasileño Lucas de Abreu. También peló y le ganó al cubano Raiko Santana.

En el caso del francés Christian Mbilli, será el primer rival europeo para el chapín, quien le exigirá elevar su nivel y llegar al máximo si desea seguir manteniendo su invicto de 19 peleas invictas, 16 de ellas por nocaut.

Los números de Lester y Mbilli

  • Lester Martínez con 19 peleas: 19 victorias, 16 de ellas por nocaut
  • Christian Mbilli con 29 peleas: 29 victorias, 24 de ellas por nocaut

Cartelera deportiva

Este sábado 13 de septiembre, el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, recibirá una cartelera boxística de alto nivel, donde la pelea estelar será entre el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez y el estadounidense Terence Crawford. Lester Martínez peleará en la previa de este duelo de altos quilates.

  • Saúl "Canelo" Álvarez (MEX)-Terence Crawford (EE. UU) a 12 rounds
  • Callum Walsh (IRL)-Fernando Vargas Jr. (EE. UU.) a 10 rounds
  • Christian Mbilli-Lester Martínez (GUA) a 10 rounds y está en juego el campeonato mundial interino de peso supermediano del CMB
  • Mohammed Alakel (KSA)-Travis Kent Crawford (EE. UU.) a 10 rounds

El combate se podrá ver en Guatemala a través de la plataforma Netflix desde las 20:00 horas. El inicio de la pelea de Lester estaría entre 21:00 y 21:30 horas GT.

Lester Martínez compartirá cartelera con el ‘Canelo’ Álvarez

Lester Martínez enfrentará al francés Christian Mbilli el 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, en una pelea preliminar del evento principal que será entre el “Canelo” Álvarez vs Terence Crawford.

