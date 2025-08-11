Lester Martínez compartirá cartelera con el 'Canelo' Álvarez

El boxeo guatemalteco está de fiesta, pues Lester Martínez tiene confirmada la fecha para uno de los combates más importantes de su carrera. El próximo 13 de septiembre de 2025, el pugilista nacional subirá al ring para enfrentar a Christian Mbilli, un talentoso boxeador francés de 30 años que mantiene un récord invicto de 29 victorias, 24 de ellas por nocaut. Este duelo representa un verdadero reto para Martínez, quien buscará reafirmar su talento y continuar con su impecable trayectoria.
La pelea tendrá lugar en el majestuoso Allegiant Stadium, ubicado en Las Vegas, Nevada, un escenario que eleva aún más la expectativa sobre este encuentro. Este recinto, conocido por albergar eventos deportivos de talla mundial, será testigo de una noche histórica para el boxeo guatemalteco. Además, Martínez participará en una de las peleas preliminares del evento estelar, que tendrá como combate principal la esperada pelea entre Saúl "Canelo" Álvarez y Terence Crawford. Cabe destacar que Lester mantiene una buena relación con Crawford, ya que ha tenido la oportunidad de ser sparring del campeón estadounidense.
Lester Martínez afronta el reto más importante de su carrera
Lester llega a esta pelea con un récord impecable: 19 victorias, de las cuales 16 han sido por nocaut. Su última actuación fue el pasado 25 de marzo, cuando derrotó contundentemente a Joeshon James por la vía rápida en San Bernardino. Con esta preparación y experiencia, el pugilista guatemalteco afronta con mucha confianza y determinación su próximo gran desafío.
Sin duda, este combate es una oportunidad única para que Lester Martínez se consolide como una figura importante en el boxeo internacional y ponga en alto el nombre de Guatemala. La expectación crece y los aficionados ya cuentan los días para ver a su campeón brillar en uno de los escenarios más emblemáticos del mundo.