Lester Martínez enfrentará a Immanuwel Aleem en marzo 2026

El Consejo Mundial de Boxeo (WBC, por sus siglas en inglés -World Boxing Council-), confirmó el jueves que el boxeador guatemalteco Lester Martínez tendrá un combate por l título interino de peso supermediano vacante ante el estadounidense Immanuwel Aleem. De acuerdo a la información socializada por ProBox TV, el propio guatemalteco y su patrocinador principal, la pelea está pactada para el sábado 21 de marzo en el National Orange Show Event Center de San Bernardino, California, Estados Unidos.
Lester Martínez, 19 victorias, 0 derrotas y 1 empate, (16 KO), visitó esta semana a los oficiales del WBC en Ciudad de México, recogiendo su trofeo de Pelea del Año tras su entretenido empate en septiembre contra el nuevo campeón titular del WBC, Christian Mbilli, en la cartelera de Terence Crawford-Saul "Canelo" Álvarez en Las Vegas.
"Como presidente del WBC, me encanta conocer a un joven tan increíble como Lester", declaró Mauricio Sulaiman en un comunicado. "Estamos comprometidos a apoyar el boxeo y su desarrollo a nivel mundial".
Asegurándose de que Lester Martínez, de 30 años, mantenga un calendario activo de pelear idealmente cada seis meses, el fundador de ProBox TV y promotor de Martínez, Garry Jonas, estableció la disponibilidad de Aleem, 22-3-3 (14 KO), que peleó por última vez en julio.
El combate entre Lester Martínez y Immanuwel Aleem se celebrará en el Orange Show Events Center, donde Martínez noqueó a Joeshon James en el cuarto asalto en marzo.
Lester Martínez quiere ser campeón mundial
El miércoles, el boxeador chapín Lester Martínez apareció en el programa "BoxingScene Today" de ProBox TV, mostrando su nuevo trofeo del WBC y hablando sobre su futuro.
El analista y excampeón de 140 libras Chris Algieri preguntó a Martínez si preferiría pelear contra Álvarez o contra un victorioso Mbilli por el cinturón completo si vencía a Aleem, a quien el también analista Paulie Malignaggi calificó de un rival astuto y potencial de "cáscara de plátano".
"Quiero vencer a un boxeador verdaderamente grande y quiero ser campeón del mundo. ... Por supuesto, me interesan ambos", respondió Martínez.
*Información de BoxingScene.